Ob pomoči slovenskih kuharskih mojstrov bosta Karin Sabadin in Erter Pust izmenjaje kuhali in preizkušali, kako so v sodobni kulinariki uporabne užitne divje rastline, školjke, soška postrv in morske ribe.

POLETNE SOBOTE OB 18.10 na TV SLO 1 Kulinarična poletna oddaja Naj vam tekne! bo na sporedu šest sobot od 27. julija naprej ob 18.10 na TV SLO 1. Oddaja je nastala v produkciji regionalnega programa TV Koper.

Predstavili bosta tudi pripravo tako imenovane "finger food" hrane oziroma hrane "za en grižljaj" in številne ideje, kako pripraviti in postreči hrano za piknike, poletna srečanja in razvajanja, ki si jih lahko privoščimo v toplih mesecih.

Z Erter Pust in Karin Sabadin bodo kuhali priznani kuharski mojstri. Foto: SOJ RTV SLO/Alan Radin

Številni mojstri in gostje

Z voditeljicama bodo v oddajah kuhali priznani kuharski mojstri: Matej Tomažič iz Majerije, David Bais iz Tegole v Padni, Matjaž Šinigoj iz hotela Perla v Novi Gorici, Filip Matjaž iz restavracije COB Portorož, Jernej Podpečan iz restavracije Kamin Belveder Hoteli in Slavica Smrdel iz hotela Union.

Da bodo oddaje še zanimivejše in večerja še popolnejša, bosta voditeljici v oddajah klepetali tudi z različnimi gosti, kot so poznavalec užitnih divjih rastlin Dario Cortese, sommelier Alen Šraj, školjkar Mitja Petrič, poznavalka rib Andreja Radin, strokovnjakinja za bonton Ksenija Benedetti in cvetličarka Diana Avdič.

Svežina domačih sestavin, začinjena z znanjem in izkušnjami kuharskih mojstrov in zanimivimi gosti, je recept za izvirno, preprosto, a hkrati prikupno in očarljivo primorsko kuhinjo.