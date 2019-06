Jorg Zupan, Mate Janković in Igor Jagodic v ruralno-kavbojski izdaji. Foto: Organizator

Dogodek, ki ga organizatorji oglašujejo kot "trilogijo prvega kulinaričnega sloveno vesterna", bo potekal v sredo, 26. junija, petek, 28. junija, in soboto, 29. junija.

Kraj zločina ostaja enak – pod Vodovodnim stolpom, v glavnih vlogah pa se predstavljajo sveže obriti šerifi, lovci na glave in izobčenci, kot so zasnovali koncept.

V treh dneh se bodo obiskovalcem predstavili kuharski kavboji iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške, ki bodo skušali ustvariti kar se da nepozabne jedi.

Od Jagodica do Bratovža

Kdo? Igor Jagodic (Strelec), chef leta po prvi slovenski izdaji vodiča Gault & Millau, hrvaški TV-kuhar in sodnik Masterchef Hrvaške Mate Janković, Mojmir Šiftar (Evergreen; mladi up leta po izboru Gault & Millauja), eden najperspektivnejših mladih slovenskih kuharjev Jorg Zupan (Atelje) in Janez Bratovž (JB), institucija slovenske kulinarike.

Lokacija ostaja enaka kot prejšnja leta - pod brežiškim Vodovodnim stolpom. Foto: Organizator

Pa še en nadarjeni mladec, Črt Butul (Brunch For Bunch in Domačija Butul), ekipa iz Galerije okusov, Roberto Gregorčič iz Oštarije, iz Slovaške pa Jakub Biró, ki ustvarja v znameniti londonski restavraciji Chiltern Firehouse.

To je le peščica nastopajočih.

Program bodo popestrili cooking show z Mojmirjem Šiftarjem, didžejski nastopi ob pozno večernih prigrizkih, Bratovž bo predstavil svojo kuharsko monografijo JB Restavracija, veliki vinski poznavalec Jože Rozman pa svojo knjigo Čar vina.

Dogodek bodo vinsko podkrepili kleti Keltis, Molipachi, Valter Sirk in Frelih.

Kuhna na Ulci je bila prvič leta 2013, z namenom izpostaviti kuharske mojstre iz Posavja in Dolenjske, hkrati pa predstaviti tudi bolj zanimive kuharje iz drugih predelov Slovenije.

Projekt je že v prvem letu požel velik uspeh in privabil več kot 2.000 obiskovalcev v enem dnevu. Program Kuhne na Ulci se je vsako leto bogatil in nadgrajeval, število obiskovalcev pa večalo.



