Idealna osvežitev za vroče dni. Foto: Pixabay

Zavremo vodo in vanjo potopimo zelišča in cvetove. Pustimo stati 5 minut.

Precedimo in dodamo med ter premešamo. Ožamemo pomarančo in limono.

V kozarec dodamo led in prelijemo s čajem ter dodamo sok limone in pomaranče.