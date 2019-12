Piščančje prsi natremo z začimbami in olivnim oljem. Foto: freedigitalphotos.net

Piščančje prsi očistimo, oplaknemo in osušimo. Natremo jih s soljo, papriko, karijem in sveže mletim poprom. Meso pomažemo z olivnim oljem in za pol ure postavimo v hladilnik.

Na zmernem ognju pečemo približno 15 minut.