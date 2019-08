Prerezane breskve povaljamo v rjavem sladkorju in opečemo na maslu. Foto: TV Slovenija/Oddaja Naj vam tekne

Mleko zavremo, dodamo strok vanilje. Rumenjake gladko zmešamo s sladkorjem, dodamo škrob in moko. Postopoma dodajamo vroče mleko. Na majhnem ognju vse skupaj dobro prevremo. Nato kremo prelijemo v kotliček in s šibo, mešamo ter postopoma dodajamo maslo. Mešamo toliko, da se ohladi. Ohlajeni dodamo liker in rahlo umešamo stepeno smetano.

Meringa: 4 beljaki, ki so ostali pri pripravi vaniljeve kreme, 40 g sladkorja.

Beljake in polovico sladkorja stepemo, ko postane sneg na pol čvrst, dodamo še ostalo polovico in stepamo, dokler ne postane popolnoma trd.

Breskve: 4 breskve, 40 g masla, 90 g rjavega sladkorja, janeževa zvezdica, cimetova skorja, 100 g vina sauvignon.

Breskve prerežemo čez polovico in odstranimo kost. Na notranjo stran jih povaljamo v rjavi sladkor in opečemo v ponvi z maslom, zalijemo z vinom, dodamo janeževo zvezdo in cimetovo skorjo. Pokuhamo do gostega.

Drobljenec: 100 g sladkorja v prahu, 100 g masla, 100 g moke, 100 g mandljeve moke

Vse sestavine zmešamo. Maso z rokami razdrobimo in pečemo pri 170 stopinjah 10 do 15 minut.

Končna sestava krožnika

Vaniljevo kremo s pomočjo dresirne vrečke nabrizgamo na krožnik v obliki črke S. Poleg položimo opečene breskve z omako, potresemo z drobljencem iz mandljev in nabrizgamo meringo, ki jo z brenerjem zapečemo na krožniku in okrasimo z vejicami mete.

