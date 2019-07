V vročih dneh se je sladoledu nemogoče upreti. Foto: Reuters

Sestavine za sladoled iz gozdnih sadežev: 5 dcl svežega jogurta, 1 dcl mleka, 500 g zamrznjenih gozdnih sadežev, 3-4 žlice medu, nekaj lističev mete.

Sestavine za borovničev sladoled: 500 g borovnic, 150 g sladkorja v prahu (lahko tudi rjavi sladkor, količino lahko zmanjšate), malo smetane ali mleka (po potrebi), limona, meta, melisa ali cimet (po želji).



Za bananov sladoled v mešalniku zmešamo banane in sladkor, dodamo kislo in stepeno smetano. Bananovo maso vlijemo v modelčke za lučke ali kaj podobnega in položimo v v zamrzovalnik. Med zamrzovanjem lahko sladoled tudi večkrat premešamo.

Za sladoled iz jogurta in gozdnih sadežev sadje z mešalnikom zmešamo z nekaj mleka. V drugi posodi zmešamo jogurt in med in ju združimo s sadno mešanico, dodamo lističe mete in premešamo. Celotno maso vlijemo v modelčke za lučke ali pa v skodelice. Sladoled položimo v zamrzovalnik in med zamrzovanjem večkrat premešamo.

Za borovničev sladoled borovnice in sladkor premešamo v mešalniku. Počasi dolijemo smetano ali močno ohlajeno mleko. Ko je zmes dovolj gosta, nehamo mešati. Po želji lahko dodamo tudi limonov sok, narezane metove ali melisove lističe ali cimet. Maso zamrznemo.