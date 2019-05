Jamie Oliver ima že dalj časa težave s svojimi restavracijami. Foto: EPA

Za izvedbo insolventnega postopka je Oliver izbral družbo KPMG, ogroženih pa je 1.300 delovnih mest.

43-letni Oliver je zaslovel z recepti za pripravo preprostih in zdravih jedi, pisanih na kožo današnjim generacijam. Njegove znane kuharske oddaje so bile Kuhinja do nazga, Jamiejeva 30-minutna kuhinja in Jamiejeva 15-minutna kuhinja, napisal pa je tudi vrsto kuharskih knjig.

Na vrhuncu slave se je odločil tudi za podjetniško pot. Po nekaj poskusih z restavracijami in verigo prodajaln peciva je začel leta 2008 po Evropi in svetu odpirati restavracije z italijansko hrano pod blagovno znamko Jamie's Italian.

Danes je takšnih restavracij po Evropi in svetu še 23, potem ko jih je lani 12 že zaprl, zaradi česar je brez dela ostalo 600 ljudi. Najbližja restavracija Sloveniji je na Dunaju. Del Oliverjeve verige oz. gostinske skupine sta še restavraciji Barbecoa in Fifteen.

Položaj ga "žalosti"

Do Oliverjevega padca prihaja le dve leti po tem, ko se je kuhar s svojo verigo italijanskih in drugih restavracij za las ognil bankrotu.

Oliver je dejal, da ga položaj "žalosti". "Zavedam se, kako težko je to za vse prizadete. Rad bi se tudi zahvalil vsem strankam, ki so uživale pri nas in nas podpirale zadnjih deset let, v zadovoljstvo nam je bilo, da smo vam lahko stregli," je povedal.

"Verigo Jamie's Italian smo lansirali leta 2008, da bi vnesli pozitivni nemir v obedovanje srednjega razreda, z odličnim razmerjem cena ‒ kakovost in uporabo sestavin precej višje kakovosti ter odlično ekipo, ki je delila mojo strast do izvrstne hrane in postrežbe. In točno to smo tudi počeli."

Oliver je sicer za skupino zaradi vse večje konkurence na tem področju trga že nekaj časa iskal kupca, potem ko so prihodki verige Jamie's Italian samo lani upadli za 11 odstotkov, nad gladino pa jo je zvezdnik ohranil le s finančno injekcijo 13 milijonov funtov (15 milijonov evrov).

Skupaj je Oliverjev poslovni imperij, ki vsebuje še nekatera druga podjetja, lani imel za 20 milijonov funtov izgube, predvsem zaradi slabega poslovanja restavracij.