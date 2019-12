Oglas

Sestavine za testo: 35 g kvasa, 0,5 dl mlačnega mleka, 4 rumenjaki, 80 g sladkorja, 70 g marmelade po okusu, 30 g mletih mandljev, malo ruma ali pomarančnega likerja, 1 strok vanilje, 450 g moke, 1/2 žličke soli, 90 g masla, 300 g kandiranega sadja, pomešanega z nasekljanimi orehi, lešniki, mandlji, 1 jajce za premaz, celi mandlji, sladkor v prahu.



Kvas raztopimo v mlačni vodi z medom in moko ter močno premešamo. Pustimo na toplem vsaj eno uro. Premesimo v začetno testo.



Kvas zdrobimo v mlačno mleko z malo sladkorja. Premešamo in pustimo na toplem vzhajati deset minut. Dodamo začetno testo in vse mešamo v mešalniku.



Moko premešamo s soljo in mletimi mandlji ter jo počasi med mešanjem (po potrebi dodajamo mlačno mleko) dodajamo osnovnemu testu. Ko se naredi kepa, počasi dodajamo sladkor, marmelado, vaniljo in rum.



V posebni skledi penasto zmešamo maslo in rumenjake tako, da dodajamo vsakega posebej. Med stepanjem (vsaj 10—15 minut) postopoma počasi dodajamo mešanico masla in rumenjakov. Ko dobimo dovolj mehko (po potrebi lahko dodamo mlačno mleko ali moko) in elastično (rahlo lepljivo) testo ga prenesemo v skledo za vzhajanje, ki jo zatesnimo in pustimo vzhajati do trojne količine (lahko več ur).

Vzhajano testo rahlo z rokami razvlečemo in razprostremo ter posujemo z mešanico kandiranega sadja in oreščkov. Vse skupaj umesimo. Oblikujemo kroglo, ki jo prenesemo v namaščen pekač ali papirnat okrasni pekač (lahko več manjših). Ob robove po obodu zataknemo cele mandlje. Ponovno pokrijemo in pustimo vzhajati vsaj pol ure oziroma toliko časa, da testo zleze čez rob pekača. Ko je testo naraslo ga na vrhu razrežemo en centimeter v globino na manjše trikotnike oziroma po želji. Premažemo s stepenim jajcem, ki smo mu dodali malo vode. Pečemo na 180 °C približno 45 minut in pazimo, da po določenem času pecivo pokrijemo z aluminijasto folijo, da se nam vrh ne zažge. Pečeno ohladimo in okrasimo s sladkorjem v prahu ali z belo glazuro (mešanica sladkorja v prahu, vode in limoninega soka) oziroma po želji in trenutnem navdihu. Če bo kruhek darilo, mu ovijemo primerno pentljo in ga zavijemo v prozorno folijo..