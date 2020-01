Slana pita s tofujem in bučnim oljem. Foto: Dobro jutro

Tofu narežemo na kocke in ga mariniramo vsaj nekaj ur v mešanici bučnega olja, česna, popra in soli. Obe polovici testa razvaljamo v primerna kroga glede na pekač. Zgornji krog lahko okrasno zarežemo, da bo lažje izhajala para.

Pekač obložimo s testom, premažemo s kislo smetano in posujemo s tofujem in kaprami. Prekrijemo z drugo polovico testa in vse skupaj zatesnimo. Premažemo z jajcem in posujemo s sezamovimi semeni. Pečemo na 180 °C do zlatorumene barve.

Postrežemo s svežo solato.