Foto: TV Slovenija/(Oddaja Naj vam tekne)

V vročo ponev nalijemo olje, dodamo postrv s kožo navzdol in vejico timijana. Ko vidimo, da je zakrknila, dodamo maslo. Ko se maslo raztopi, ponev nagnemo na stran – postrv z žlico prelivamo z oljem iz ponve, dokler ni pečena.

Krompirjeva krema z limono: 600 g mladega krompirja, 1 limona, 60 g šalotke, ribja osnova, oljčno olje, sol, poper.

Krompir olupimo in narežemo na kocke. Na oljčnem olju prepražimo na kocke narezano šalotko, dodamo krompir, ga prepražimo in zalijemo z ribjo osnovo, solimo in ga skuhamo do mehkega. Krompir zmiksamo v gladko kremo, med miksanjem dodamo pol limoninega soka, pomešanega z oljčnim oljem. Po potrebi solimo in popramo.

Jajčevci: 300 g jajčevcev, 20 g oljčnega olja, vejica svežega majarona, sol in solni cvet.

Jajčevce na odprtem ognju opečemo do skoraj zažganega, nato postavimo v vročo pečico na 180 stopinj, pečemo približno 30 min. Jajčevce ohladimo, odstranimo zažgane dele in grobo sesekljamo pečeno sredico. Nato jih posolimo, dodamo oljčno olje in liste svežega majarona. Vse skupaj premešamo ter z žlicami oblikujemo žličnike. Po vrhu potresemo s solnim cvetom.

Listi rdeče pese: 200 g listov rdeče pese, 40 g oljčnega olja, strok česna, 20 g limoninega soka.

Liste in stebla rdeče pese narežemo na kocke. V ponev nalijemo olje, rahlo opečemo strt česen. Česen odstranimo in dodamo mokre liste rdeče pese. Solimo in dušimo v lastni vodi. Dodamo nekaj kapljic limoninega soka.

Končna sestava krožnika

Dno krožnika prelijemo s krompirjevo kremo, nanjo položimo žličnik iz jajčevcev in poleg njega zapečeni file postrvi ter po sredini krožnika potresemo dušene liste rdeče pese.

