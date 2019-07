Pred serviranjem zavitke poševno prerežemo. Foto: Dobro jutro

4 redkvice, narezane na rezine, 2 pesti tanko narezanega rdečega zelja, 2 pesti tanko narezane rdeče čebule, kumarica, narezana na palčke.

Omaka: žlico arašidovega masla pomešamo s sokom ene limete in 4 žlicami tople vode.

Liste zelenjave za podlago operemo in osušimo. Po želji jih tanko premažemo z oljčnim oljem in rahlo solimo. Pripravljeno in narezano zelenjavo naložimo vodoravno na spodnji del lista, prelijemo z omako in prepognemo stranske robove. Cel list od spodaj navzgor zvijemo in zavitek ovijemo v papir za prehrano. Zavijemo "kot bombon".

Lahko pustimo v hladilniku dve uri, da se zavitek lepo uleže. Pred serviranjem poševno prerežemo.