Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Meso solimo in popramo. Česen stisnemo in zmešamo z dvema žlicama olja in gorčico ter pomažemo zrezke.

V ponvi razpustimo zeliščno maslo in z obeh strani opečemo zrezke. Paradižnike narežemo na kolesca. Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija.

Nepregorno posodo pokapamo z oljem in vanjo zložimo zrezke. Obložimo jih s paradižnikom. Nariban sir, kislo smetano in nasekljano baziliko zmešamo, solimo in prelijemo zrezke. Postavimo v pečico in pečemo dobrih 15 minut.