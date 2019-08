Za pripravo testenin lahko uporabimo različne školjke. Foto: TV Slovenija/Oddaja Naj vam tekne

Školjke očistimo in speremo s hladno vodo. Klapavice oziroma pedoče ločeno in posebej od ostalih školjk. Klapavice pripravimo kot za buzaro. Prestavimo jih v drugo posodo, tekočino posebej, školjke posebej.

Pristavimo na ogenj še ostale školjke (ločeno) in ko se odprejo (razen noetove barčice), jih odstavimo, poberemo iz lonca in jih dodamo h klapavicam. Pregledamo, če je katera ostala zaprta. Zaprte školjke izločimo. Samo mušole lahko in morajo ostati zaprte. Tekočino previdno prelijemo k soku od klapavic. Ker se na dnu velikokrat nabere pesek, prelijemo res previdno.

V kozico, kjer smo pripravljali klapavice, damo oljčno olje in prepražimo nasekljano šalotko, dodamo česen in ko zadiši, zalijemo z belim vinom. Dodamo peteršilj in sok od školjk. Dodamo še vodo, kolikor je treba za kuhanje testenin, in zavremo. Dodamo testenine in skuhamo na ¾. Po potrebi dolivamo vodo. Dodamo školjke in vse lepo premešamo. Dodamo maslo, da nam naredi kremno omako in da se zmes poveže. Na koncu dodamo še nariban sir in postrežemo.

Pripravo testenin s školjkami si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku od 10.50 naprej.