Za jed potrebujemo dva zrela avokada. Foto: AP

Zelenjavo očistimo in operemo. Korenje vzdolžno narežemo na paličice, radič in koromač razdelimo na lističe.

Šalotki drobno nasekljamo, česen stisnemo. Avokada olupimo, pretlačimo in zmešamo s šalotko, česnom in limonovim sokom. Začinimo s soljo in poprom.

Postrežemo s surovo zelenjavo. Po želji izberemo še drugo zelenjavo (papriko, rdeči radič ...).