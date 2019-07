Soča vsako leto privabi turiste z vseh koncev Evrope. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

"To, kar se nam je dogajalo zadnjih pet let, ko smo imeli po od 20 do 25 odstotkov večji obisk turistov kot leto prej, je nenormalna situacija. Letos nam jo je nekoliko zagodel maj, ko smo imeli slabo vreme. A ko gledam zasedenost naših sob in kampov po dolini, nekako ocenjujem, da sezona ne bo slabša kot lanska," je povedal Janko Humar, direktor zavoda Dolina Soče.

Konec leta lahko po njegovih besedah tako še vedno pričakujejo kakšen odstotek rasti števila gostov, čeprav so zmogljivosti julija in še posebej avgusta tako zasedene, da ni več prostora za nove goste.

Zgornje Posočje privablja predvsem ljubitelje narave in adrenalinske športnike. Foto: Radio Koper/web

Dolina Soče je s ponudbo adrenalinskih športov na prostem odvisna od vremena, vendar poletna sezona močno prekaša zimsko. Pravzaprav v toplejšem delu leta ustvari skorajda celoten prihodek. "V zimskem času ustvarimo le štiri odstotke realizacije, kar je skrb vzbujajoče malo," je še poudaril Humar in dodal, da je smučanje na Kaninu edina alternativa v zimskem turizmu. Gostje povprašujejo po vseh nastanitvah, ki jih ponuja zgornje Posočje. Hotelov je malo. A ker so gostje predvsem ljudje, ki radi živijo z naravo, sprejmejo tudi nekoliko skromnejše nastanitve, kot jih ponujajo kampi. Največji del ponudbe in realizacije omogočijo ponudniki zasebnih sob in apartmajev, kjer je tudi največ ali 80 odstotkov vseh prenočitvenih kapacitet.

"Povpraševanje se pač prilagaja tistemu, kar imamo za ponuditi. Naša dolina je slovenski prvak v ponudbi vseh vrst dejavnosti v naravi in tovrstnim navdušencem morda celo bolj ustreza bivanje v takih preprostejših nastanitvah, kot so kampi in apartmaji," je še pojasnil.

Posočje še vedno obišče največ gostov iz nemško govorečih dežel, več kot 30 odstotkov gostov prihaja iz Nemčije, italijanski gostje, ki so sicer najpogostejši obiskovalci Slovenije, pa so med obiskovalci Posočja šele na sedmem mestu.

Tako kot na Bovškem so popolnoma zapolnjene tudi prenočitvene kapacitete na Kobariškem in Tolminskem, le da na Tolminsko v tem času privabljajo predvsem različni glasbeni festivali.