Obiskovalci lahko izbirajo med več različnimi ledenimi hotelskimi sobami. Foto: Reuters

Zgodba ledenega švedskega hotela ICEHOTEL se je začela leta 1989, ko je skupina umetnikov v kraju Jukkasjaervi ustvarila več ledenih skulptur. Ena izmed njih je bil tudi iglu, v katerem so zaradi pomanjkanja sob v mestu po naključju prespali gostje. Ker je bil odziv zelo pozitiven, se je rodila ideja o pravem ledenem hotelu, ki je iz sezone v sezono postajal večji in atraktivnejši.

Letos se je gradnje hotela lotilo 33 umetnikov iz 16 držav, ki so bloke ledu obdelovali več tednov. Proces gradnje se sicer navadno začne že marca, ko snovalci projekta led iz bližnje reke Torne shranijo v hladilnico, kjer na začetek obdelave čaka do oktobra. Za letošnjo konstrukcijo so umetniki imeli na voljo približno 2.500 ton ledu, poleg samega kompleksa pa so ustvarili tudi številne ledene umetnine, ki krasijo hotelske sobe.

Obiskovalci enega najatraktivnejših hotelov na svetu lahko v letošnji sezoni občudujejo skulpturo Noč v gledališču (A Night at the Theatre), ki jo sestavljajo ledene zavese in šest gledaliških sedežev, in zaledenel mačji brlog. Poleg tega so umetniki iz ledu ustvarili tudi štirimetrski stolp z razgledno ploščadjo, na katerega lahko obiskovalci splezajo. Letošnja ledena razstava vključuje tudi sobo kosti, v kateri so velike ledene skulpture okostnjakov, in ledeni lestenec, ki je narejen iz 1.000 ledenih kristalov.

Ena osrednjih točk ledenega kompleksa je tudi letos ledeni bar, kjer se lahko gostje zabavajo ob pijači, glasbi in različnih igrah, v slovesni dvorani hotela pa stoji ledena skulptura drevesa ginko, ki s 30 zvezdami zaznamuje obletnico hotela. Ledeni hotel je letos svoja vrata odprl 14. decembra, obratoval pa bo vse do 7. marca 2020.

V 30-letni zgodovini je hotel obiskalo več kot milijon ljudi. Gostje se ob obisku seznanijo z napotki in nasveti, ki se jim pomagajo prilagoditi na življenje v ledenem svetu. V kraju Jukkasjaervi je zaradi povečanega turističnega obiska sicer zraslo več novih običajnih hotelov. Enega imajo v lasti tudi oblikovalci ledenega hotela, tako da njegovi obiskovalci lahko bivanje na severu kombinirajo s spanjem v ledenih in običajnih hotelskih sobah.

Cene za tridnevni oddih v ledenem hotelu se sicer začnejo pri 1.271 evrih na osebo. Toliko je treba odšteti, če si sobo delita dva človeka, ki dve noči prespita v topli sobi, eno pa v eni izmed unikatnih ledenih sob. Dodatne dejavnosti vključujejo sankanje, vožnjo z motornimi sanmi ali pasjo vprego.