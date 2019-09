Na vrh že postavljene strukture so v Dubaju v sredo dvignili 550 ton težko kupolo. Foto: Reuters

V procesu, v katerem so si lahko privoščili največ tri milimetre odstopanja, je sodelovalo več kot 800 inženirjev, gradbenih in tehničnih strokovnjakov.

Dvig so opravili s pomočjo 18 hidravličnih dvigal in jeklenih vrvi, ki so bile pritrjene na 18 začasnih stebrov. Vključno z vso potrebno strukturo in opremo za dvig kupole je skupna teža tovora dosegala 830 ton.

Foto: Reuters

Kupola Al Wasl pokriva 724.000 kubičnih metrov prostora, kar je enako volumnu skoraj 300 olimpijskih bazenov. Njena višina presega poševni stolp v Pisi. Za izdelavo strukture so porabili 13,6 kilometra jekla, kar je enako višini 16 hotelov Burdž Kalife, njena celotna teža je 2544 ton in je široka skoraj toliko kot dva Airbusa 380, ki stojita s krilom ob krilu.

Ime Al Wasl v arabskem jeziku pomeni povezava. Trg Al Wasl naj bi bil glavno središče razstavišča Expo 2020, ki bo trajala šest mesecev. Zasnova trga vključno z unikatno strukturo kupole je delo ameriškega podjetja Adrian Smith + Gordon Gill Architecture.

"Kronanje" kupole je pomemben mejnik v hitrem razvoju prizorišča razstave. Vsa trajna sejemska konstrukcija naj bi bila po načrtih postavljena do konca leta 2019.

Expo 2020 bo v Dubaju potekal od oktobra 2020 do aprila 2021. Organizatorji pričakujejo 25 milijonov obiskovalcev, od tega 70 odstotkov tujih obiskovalcev iz 190 držav.

Trajnostna, sodobna, kreativna - Slovenija

Na razstavi bo s paviljonom prisotna tudi Slovenija. Slovenski "dom" za to priložnost bosta postavila Riko in KTNK za 2,45 milijona evrov brez davka na dodano vrednost.

Slovenija se bo v Dubaju predstavila pod naslovom Slovenia - Green Smart Experience. Izbrana idejna rešitev paviljona naj bi državo predstavljala kot trajnostno, sodobno in kreativno, s prepletom zelenega okolja, znanja, prebojnih idej in inovacij ter gospodarstva z dodano vrednostjo.

Na gospodarskem ministrstvu so idejno zasnovo paviljona izbrali aprila. Izbrano rešitev je zasnovala družba Magnet Design, predvideva pa objekt v treh etažah, ki naj bi predstavljali Slovenijo kot zeleno oazo v Evropi in simbolno tudi v puščavi, ki obdaja Dubaj.