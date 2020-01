Decembra so bili ljubljanski hoteli in hostli zasedeni 61-odstotno. Foto: Reuters

Podatki statistike Turizma Ljubljana, ki zajemajo 20 ljubljanskih hotelov in dva hostla, za lanski december kažejo pozitivno sliko. Ustvarjenih je bilo namreč okoli 74.500 prenočitev gostov, kar je 2,5 odstotka več kot v istem obdobju lani. Zasedenost vključenih hotelov in hostlov je bila decembra 61,2-odstotna, kar je enako kot leto poprej.

Medtem podatki državnega statističnega urada, ki so na voljo za obdobje od januarja do novembra 2019, kažejo, da so gostje v Ljubljani opravili 2,087 milijona prenočitev, kar je skoraj štiri odstotke več kot v 11 mesecih leta 2018. Povprečna doba bivanja v tem obdobju je bila dva dni.

Poleti je mestno središče prenatrpano

V Turizmu Ljubljana so lani nadaljevali prizadevanja za boljše upravljanje turističnih tokov. Med izzivi ljubljanskega turizma je namreč občasna prenatrpanost mestnega središča, sicer večinoma omejena na poletne konce tedna. Turistični delavci skušajo tako turiste preusmeriti na manj obiskane točke, tudi v sosednjih občinah oziroma širši osrednjeslovenski regiji. Tako so v ljubljanskem turističnem zavodu pojasnili, da tudi iz nekaterih drugih občin v osrednji Sloveniji poročajo o občutno povečanem turističnem obisku v lanskem letu. Po podatkih statističnega urada za devet mesecev lani so v 25 občinah našteli 129.002 pretežno tujih prihodov, kar je 14 odstotkov več kot v istem obdobju predlani. Prenočitev je bilo do konca septembra 255.655, kar pomeni devetodstotno rast.

Turistični delavci želijo tujce spraviti tudi v okolico Ljubljane. Foto: Reuters

Med glavnimi dosežki lanskega leta so v Turizmu Ljubljana spomnili na to, da je Združenje evropskih mestnih turističnih in kongresnih uradov ter marketinških organizacij European Cities Marketing na letni generalni skupščini, ki je bila junija v Ljubljani, za svojo predsednico izvolilo direktorico Turizma Ljubljana Petro Stušek. Poudarili so tudi sodelovanje v projektu Slovenski ambasadorski program, s katerim želi Slovenija povečati število mednarodnih znanstveno-strokovnih in poslovnih dogodkov v državi.

Dobimo se na plac'

Ljubljanska turistična ponudba je ob tem bogatejša za novo doživetje na ljubljanski tržnici, imenovano Dobimo se na plac', ki je prejelo tudi priznanje snovalec za ustvarjalne, inventivne in inovativne zamisli na področju turizma. Prav tako pa goste od lanskega leta po prestolnici usmerja posebna izdaja uglednega gastronomskega vodnika Gault&Millau Ljubljana/Ljubljanska kakovost.

Ne nazadnje so v Turizmu Ljubljana ponosni na številna priznanja in nagrade, ki so jih prejeli lani. Med njimi so priznanje za najboljše evropsko mesto na področju digitalnih rešitev v okviru projekta Evropska prestolnica pametnega turizma v Helsinkih oktobra. V okviru borze Conventa v Ljubljani je januarja prestolnica prejela certifikata Meeting Star Award za kongresno destinacijo v kategoriji mest, ki lahko gostijo dogodke do 2000 udeležencev, in certifikat za eno najboljših kongresnih destinacij Nove Evrope.

Marca je Ljubljana na svetovni borzi ITB Berlin petič prejela nagrado organizacije Green Destinations – tokrat je zmagala v kategoriji mest in prejela nagrado za najboljšo prakso za Borzo lokalnih živil. Oktobra je na mednarodni konferenci o trajnostnem turizmu Global Green Destinations Days prejela še nagrado za eno izmed 100 najboljših trajnostnih destinacij na svetu; je edino mesto na svetu, ki je ta naslov prejelo petič. Na borzi WTM London pa je novembra prejela še posebno priznanje za najboljšo kulinarično destinacijo sveta.

"V 2020 si bomo še nadalje prizadevali za zadovoljevanje ključnih strateških ciljev, ki so podaljšanje dobe bivanja, povečanje potrošnje, desezonalizacija turističnega obiska in preusmerjanje turističnih tokov ven iz mestnega jedra in v regijo, ter mesto ohraniti prijazno za meščane in posledično tudi za obiskovalce," so še poudarili v Turizmu Ljubljana.