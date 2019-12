Mrzli in sončni dnevi so na smučišča pritegnili številne obiskovalce. Foto: Pixabay

Na Krvavcu, kjer so ob pomanjkanju naravnega snega uspeli tehnično zasnežiti več prog, imajo v teh dneh povečan obisk. Predvsem je na smučišču več otrok, ki se udeležujejo smučarskih tečajev, so pojasnili za STA in dodali, da bo na plaži Krvavec zabavno tudi ves zadnji dan leta, ko pripravljajo zabavno-glasbeni program. Do konca praznikov in tudi pozneje pričakujejo še več obiskovalcev, saj vremenska napoved kaže na lepo in stabilno vreme. Med drugim s prvim januarjem obstoječi ponudbi dodajajo še sezono nočnega sankanja.

Na Voglu, kjer nimajo umetnega zasneževanja, trenutno obratujeta samo štirisedežnica Brunarica in otroški park. V podjetju Žičnice Vogel Bohinj so z obiskom zadovoljni, saj v teh dneh na Vogel prihaja tudi veliko gostov samo na izlet, sprehod, po razgled ali na kosilo. Tako je med obiskovalci desetina smučarjev, ocenjujejo v družbi. Posebnega silvestrskega programa na Voglu nimajo, v prihodnjih prazničnih dneh pa glede na vremensko napoved pričakujejo podoben obisk kot v minulih dneh, medtem ko bo po praznikih, če ne bo izdatnejše pošiljke snega, obisk gotovo slabši, so za STA ocenili v družbi Žičnice Vogel Bohinj.

Tudi na smučišču Cerkno jim jo je zagodla decembrska odjuga in poskrbela za manjši obisk, a so doslej z neprekinjenim zasneževanjem v zadnjih dneh uspeli pripraviti dve progi. Danes odpirajo še dve dodatni progi in se nadejajo večjega obiska. Če bodo temperature zasneževanju še naklonjene, si na smučišču Cerkno obetajo, da bodo v kratkem lahko odprli večino prog. "Vzdušje na smučišču je prijetno, v teh dneh smo gostili veliko smučarskih tečajev za najmlajše, pripravljamo se na FIS Masters tekme, ki bodo od 3. do 5. januarja, priprave potekajo tudi za najdaljšo noč v letu," je za STA navedel vodja prodaje in marketinga v Hotelu Cerkno Borut Pirih. Silvestrovanje bo potekalo v Alpski perli na vrhu smučišča.

Na Rogli v teh prazničnih dneh beležijo dober obisk smučišča, v povprečju so v zadnjih dneh našteli med 2000 in 2500 smučarjev na dan. Obratuje več naprav, urejeni sta tudi tekaški progi ter zimsko-letno sankališče. Poleg silvestrskih zabav v hotelih bodo številni obiskovalci Rogle novo leto pričakali tudi na prostem.

Na Mariborskem in Areškem Pohorju, kjer trenutno obratuje devet naprav, so v zadnjem tednu dni vključno s ponedeljkom našteli skupno blizu 10.000 obiskovalcev. Zadnji dan v letu na Pohorju pričakujejo večje število obiskovalcev. Smučarjem bo na zgornjem delu Mariborskega Pohorja na voljo nočna smuka med 18. in 21. uro, gondola pa bo imela podaljšan obratovalni čas do 3. ure zjutraj. V Marpromu si za prihodnje dni prizadevajo, da bi odprli še kakšno dodatno progo in upajo na čim boljši obisk smučišč, so navedli.