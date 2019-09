Hotel ima sedem sob in dva apartmaja. Foto: DAM

"Odprtje hotela so moje vseživljenjske sanje, ki so se končno uresničile. Že od svojih prvih gostinskih dni sem upal, da bom nekega dne odprl in vodil svoj hotel. Končno se je pojavila priložnost in ideja se je uresničila. Odzivi prvih gostov so odlični, kar nas spodbuja k še večjemu napredku," je ob odprtju gostom povedal Fakuč.

Chef Uroš Fakuč. Foto: AP

Butični hotel, ki ga je oblikovala arhitektka Ksenija Đorđević in ga krasijo umetniška dela Klemna Bruna, zajema sedem luksuznih sob in dva apartmaja v velikosti 30–50 kvadratnih metrov.

Namen hotela ni zgolj omogočiti gostom restavracije vinske spremljave ob večerji brez strahu vožnje domov, ampak tudi ustvarja nova delovna mesta ter promovira bogato turistično ponudbo Brd, Vipave in Krasa s povezovanjem z lokalnimi proizvajalci, vinarji in pivovarji, poudarja Fakuč.

V hotelu si lahko tudi izposodite kolesa.

Dolgoletna članica JRE - ja

Restavracija DAM, v kateri Fakuč, nekdanji vajenec velikega Gualtièra Marchessija, ustvarja sodobno sredozemsko kuhinjo, je svoja vrata odprla leta 2005 in do danes nanizala vrsto uspehov.

Je dolgoletni član prestižnega združenja JRE (Jeunes Restaurateurs d'Europe), katerega je bil Fakuč včasih tudi predsednik.

DAM je tudi na seznamu priporočenih slovenskih restavracij v letu 2019 po izboru ugledne avstrijske gurmanske revije Falstaff, priporočajo pa jo tudi Gault Millau (deseta najbolje ocenjena restavracija v Sloveniji) ter italijanska Gambero Rosso in Identita' Golose.