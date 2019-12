Številni si med božično-novoletnimi prazniki privoščijo oddih v zdraviliščih. Foto: BoBo

Terme Čatež pričakujejo dobro zasedenost zmogljivosti tako v Čatežu kot tudi v Kopru in Portorožu. Trenutno je v adventnem času prostih še nekaj sob in apartmajev, medtem ko so zmogljivosti na prehodu starega v novo leto že polno zasedene. Kot že vrsto let doslej so tudi letos povpraševanja zelo kratkoročna in se gosti za rezervacije odločajo zadnji hip, so navedli v Termah Čatež.

V Termah Dobrna so med božično-novoletnimi prazniki v vseh prenočitvenih zmogljivostih več kot 90-odstotno zasedeni. Tudi letos pričakujejo več tujih kot domačih gostov. Med tujimi prevladujejo nemški in italijanski gostje, sledijo pa jim Avstrijci in Hrvati.

Tudi Terme Krka imajo nastanitvene zmogljivosti med božično-novoletnimi prazniki že skoraj polno zasedene. Večina gostov letos prihaja iz Slovenije in Italije, precej pa jih bo tudi iz Avstrije, Rusije, Hrvaške in Srbije.

Dobro zasedenost bodo imeli tudi v Thermani Laško, kjer bodo imeli 30 odstotkov domačih in 70 odstotkov tujih gostov. Med tujci je napovedanih največ gostov iz Italije in Avstrije. Tudi v Termah Olimia so med prazniki že polno zasedeni, za silvestrovanje pa pričakujejo goste iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Slovenije.

V Termah Portorož ocenjujejo, da bodo v času božično-novoletnih praznikov 90-odstotno zasedeni. Največ bo italijanskih in avstrijskih gostov, sledijo pa jim nemški in ruski gostje.

V Rimskih termah so med prazniki in vse do svetih treh kraljev polno zasedeni. V času božičnih praznikov bodo imeli največ nemško govorečih gostov, med novim letom pa bodo v ospredju Italijani.

Počitniške destinacije družbe Sava Hotels & Resorts bodo tudi letos med božično-novoletnimi prazniki dobro zasedene. Kot kažejo rezervacije, bodo v njihovih termalnih zmogljivostih prevladovali domači gostje, med tujimi pa bo največ gostov iz Avstrije, Nemčije, Italije, Češke in Hrvaške.

Na Bledu bodo v času praznikov gostili predvsem tuje goste, največ pa jih prihaja iz Italije, Nemčije, Hrvaške, Madžarske, Češke in Rusije.

Terme Zreče bodo med prazniki zasedene skoraj 85-odstotno. Gostili bodo 33 odstotkov slovenskih in 67 odstotkov tujih gostov, med katerimi bo največ Nemcev, Hrvatov, Italijanov, Rusov in Avstrijcev. Glede na povpraševanja pa pričakujejo še nekaj rezervacij.