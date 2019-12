Foto: Pixabay

"Če so včasih prevladovali enodnevni množični obiski sosednjih dežel, je zdaj gost pripravljen odšteti za potovanje nekoliko več, se popolnoma prepustiti prazničnemu vzdušju, udobno prespati in seveda razveseliti sebe in svoje najbližje z božičnimi nakupi," pri agenciji Palma opažajo, da si njihovi gostje vse raje izbirajo udobnejša potovanja.

Foto: Pixabay

Pri tistih, ki so se odločili za predbožične izlete z avtobusom, so opazili ogromno zanimanja za Prago, Dunaj, Gradec, Nürnberg in Rothenburg, ter München, Salzburg, Padovo, Verono, Budimpešto, Rim in Toskano. Veliko Slovencev pa se je v decembrskem času v evropske prestolnice, kjer so opravili tudi božične nakupe, odpravili z letalom: "Priljubljeni letošnji cilji so Barcelona, Madrid, London, Pariz, Carigrad, Berlin in Lizbona," našteva Nena Kraševec Mišič.

Palmina decembrska družinska uspešnica pa je bilo razprodano letalo iz Ljubljane na Laponsko v Rovaniemi, kjer so potrkali na vrata Božičku in njegovi ekipi.

Rovaniemi. Foto: EPA

Zima na toplem

Prav tako pa je v tem času zelo priljubljen skok v toplejše kraje – pri Palmi prednjači Egipt, tja vozijo čarterski poleti iz Ljubljane prav vsako soboto.

Dubaj. Foto: Reuters

Kot dodaja Kraševec Mišičeva, pa iz leta v leto postajajo vse bolj priljubljene t. i. sanjske destinacije: "Maldivi, Sejšeli, Kuba, Dominikanska republika, Mehika, Oman, Tajska, Vietnam … in pa seveda Dubaj, ki je med Slovenci zelo priljubljen, predvsem za preživljanje počitnic," pravi sogovornica, ki pojasnjuje, da se gostje v sosednjo Hrvaško odpravijo predvsem na "vikend oddihe", prav tako so v tem času priljubljene slovenske terme.

Pred vrati pa so tudi novoletna potovanja, za katera je gostom na voljo ogromno destinacij – od Barcelone, Valencie, Madrida, Lizbone in Porta, Berlina, Londona, Makedonije, Albanije, Carigrada, Amsterdama, Krakova, Sicilije, Pariza, Kanarskih otokov, Maroka, Tajske, Jordanije, Dubaja, Indije in še bi lahko naštevali.

Foto: Reuters

Od nekaj deset do nekaj tisoč evrov

Ponudba je razgibana tudi cenovno, odvisno kam in za koliko časa gostje želijo. Tako je v ponudbi enodnevno silvestrovanje na Dunaju, kjer bodo gostje za prevoz, spremstvo in silvestrovanje na prostem odšteli nekaj več kot 40 evrov.

Potem so tukaj avtobusna dvo- in večdnevna potovanja od 119 evrov naprej pa vse tja do 500 evrov in več, kjer sta pomembni tudi dolžina in vsebina. Posebna letala bodo letela v Valencio in na Sicilijo, kjer se cena giblje od nekaj več kot 500 evrov, pa vse tja do 3.000 evrov in več.

Kot pravi Palmina predstavnica, nekateri zmotno mislijo, da so novoletna potovanja bistveno dražja. Če potujejo v organizaciji turistične agencije, to vsekakor ne drži, zatrjuje in pojasnjuje, da v agenciji svoje zakupe opravijo že leto dni vnaprej in tako lahko tudi ponudijo cenovno primeren produkt.

Maldivi. Foto: Reuters

Dobro zasedena tudi dražja potovanja

"Lahko rečem, da ljudje v zadnjih letih potujejo vedno več, novoletne destinacije se pravzaprav z leti ne spreminjajo prav zelo, cenejša potovanja so seveda vedno zanimivejša od dražjih, čeprav so tudi nekatera dražja potovanja dobro zasedena," pravi Sašo Klep iz popotniške agencije Shappa.

"Naše najbolj prodajane novoletne destinacije so Maldivi, Sejšeli, Tajska, Kuba, Srednja Amerika (Mehika, Gvatemala, Belize, Honduras, Salvador, Panama, Kostarika, Nikaragva), Kenija in Šrilanka," našteva.

Foto: Pixabay

Naval na Srbijo, Praga razprodana že sredi novembra

Z mladinsko potovalno agencijo Collegium bo za novo leto potovalo skoraj 3.000 gostov. "Z daleč največjim naskokom v Beograd, kamor bo potovalo nekaj več kot 1.200 mladih," pravi Andrej Kačič, ki dodaja, da zaznavajo tudi velik porast zanimanja za silvestrovanje v Novem Sadu. Še posebej za Prago, ki so jo razprodali že novembra in nato zaradi izjemnega povpraševanja zakupili še dodatne zmogljivosti.

Opazili pa so nekoliko manjše zanimanje za adventne enodnevne izlete, tradicionalna adventa na Dunaju in v Salzburgu sicer še ostajata priljubljena. "Predvsem opažamo velik upad nad adventom v Zagrebu. Je pa verjetno to posledica lažje organizacije možnosti prevoza do nam sosednje prestolnice," pravi Kavčič. In res na primer Slovenske železnice (SŽ) ponujajo vozovnico do Zagreba že za devet evrov.

Foto: Pixabay

Množično na smučarske izlete

Opozoril pa je na še en decembrski trend – opazili so velik porast zanimanja za odprtje smučarske sezone. Samo v njihovi organizaciji je odšlo več kot 1.700 Slovencev – 1.258 na enotedensko smuko v Les Orres v Franciji in 454 na tridnevni ski opening v Zell am See v Avstriji.

"Ključni razliki sta seveda dolžina trajanja in cena. Namreč v Franciji potniki lahko smučajo teden dni že od neverjetnih 119 evrov za apartma in smučarsko karto v ceni. Temu primerno se prijavljajo tudi mlajši, predvsem študenti in mlade družine z otroki. Za ski opening v Avstriji se pa odločajo nekoliko starejši, delovno aktivni od 25. leta dalje. Tudi cena je tej starostni skupini primernejša, in sicer od 179 evrov naprej za apartma in smučarsko karto vse do 350 evrov za hotel in smučarsko karto," pojasnjuje Kavčič.