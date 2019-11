Težava so predvsem razmeroma visoke temperature, zaradi katerih se tali sneg in ni mogoča izdelava umetnega, pa tudi deževno in oblačno vreme.

Čeprav je v slovenskih hribih v preteklih tednih zapadlo že precej snega in Triglav pokriva že skoraj tri metre debela snežna odeja, pa slovenska smučišča še nimajo pogojev za začetek nove sezone (fotografije je arhivska). Foto: MMC RTV SLO

Na Voglu, kjer so po remontu 19. novembra znova zagnali nihalko, so se na začetku tedna veselili okoli 40 centimetrov snega in so že razmišljali o tem, ali bi ob ugodnih vremenskih razmerah ta konec tedna morda začeli smuko. Vendar sta otoplitev in dež v zadnjih dneh stanjšala snežno odejo na le od 10 do 20 centimetrov.

Kot je pojasnila direktorica splošnega sektorja v Žičnicah Vogel Bohinj Sandra Fiorelli, je snega premalo, poleg tega je premehak, slaba pa je tudi vremenska napoved z razmeroma visokimi temperaturami. Zato tudi manjšega dela smučišča, za katerega imajo možnost umetnega zasneževanja, še ne morejo pripraviti.

Lani so smučarsko sezono začeli sredi decembra, vendar le na poligonu in štirisedežnici Brunarica, vlečnico Storeč in štirisedežnico Orlove glave pa so lahko zagnali šele po obilnejši snežni pošiljki v drugi polovici januarja.

Na Voglu namreč še vedno nimajo urejenega sistema zasneževanja, čeprav jim spremenjeni zakon o Triglavskem narodnem parku omogoča ureditev vodnega zbiralnika. Projekti in dokumentacija tako za zasneževanje kot za zamenjavo žičniških naprav so v pripravi, potrebna pa bodo investicijska sredstva.

Kanin, ki je z 2293 metri nadmorske višine najvišje smučišče v državi, je v preteklih tednih pokrila še bistveno debelejša snežna odeja kot Vogel. Zato so v Sončnem Kaninu upali, da bi lahko prvi v Sloveniji odprli novo smučarsko sezono. Zaradi slabših vremenskih razmer v preteklih dneh pa tudi na Kaninu ta konec tedna še ne bodo zagnali žičniških naprav.

Ustrezne razmere čakajo tudi na drugih slovenskih smučiščih. Na Rogli začetek smučarske sezone načrtujejo v prvih dneh decembra, kar pa je odvisno od vremenskih razmer in temperatur. Kot so pojasnili v Uniturju, bodo tehnično zasneževanje začeli takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere.

Na mariborskem in areškem Pohorju odprtja sezone ne načrtujejo pred 13. decembrom, razen če ne bo večjega vremenskega zasuka. Katera smučišča bodo lahko uredili do takrat, pa bo odvisno predvsem od pogojev za zasneževanje.

Kot so pojasnili v Marpromu, sicer nameravajo že na začetku decembra odpreti progo Bellevue ali vsaj del te proge. Pripravili jo bodo s pomočjo naprave za izdelavo snega pri pozitivnih temperaturah, tako imenovane tovarne snega, ki je nameščena pri zgornji postaji sedežnice Sleme. Tam deluje že od 18. oktobra, po ocenah pa so doslej z njo izdelali približno 1.500 kubičnih metrov snega.