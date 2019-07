Foto: MMC RTV SLO/Audi

Audi A1 citycarver se sicer spogleduje s športnimi terenci, kar nakazuje tako z grobim nastopaškim videzom, ki je okrepljen z zaščito karoserije iz plastike in nerjavečega jekla, kot tudi s štirimi centimetri dodatne oddaljenosti od tal, vendar je na voljo le s prednjim pogonom, zato bo lahko obiskal kvečjemu slabše makadame.

A z imenom, ki bi ga lahko prevedli v "mestni rezbar" nakazuje predvsem to, da mu bo terenska narava olajšala predvsem vsakdanje spopadanje z mestnim prometom in premagovanje tamkajšnjih ovir. S svojo velikostjo, saj v dolžino sega 4,04 metra, tudi ne bo hodil v zelje večjemu "pravemu" križancu audiju Q2.

Foto: MMC RTV SLO/Audi

Audi je pri citycarverju poudaril tudi vpadljive barvne kombinacije karoserije, kar velja tudi za notranjost, ki je sicer bolj ali manj identična tisti v audiju A1 spartbacku. Enaki so tudi oprema za varnost in pomoč vozniku in infozabavni sistem. Za pogon bosta v začetku skrbela turbobencinska motorja 1,0 TFSI v različici 30 TFSI in 1,5 TFSI v različici 35 TFSI.