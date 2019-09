Foto: Pixabay

V avstralski zvezni državi New South Wales bodo namreč uvedli nadzor nad uporabo mobilnih telefonov s pomočjo video kamer, ki bodo snemale početje voznikov za krmilom avtomobila in samodejno prepoznavale uporabo mobilnega telefona. Kot je za Associated Press povedal minister New South Walesa za promet Andrew Constance, gre za prvi program te vrste na svetu, z njim pa bi radi predvsem zmanjšali uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, ki je po nevarnosti na ravni vožnje pod vplivom alkohola.

V okviru programa bo že decembra ob cestah v Sydneyju začelo delovati 45 kamer za zaznavanje mobilnih telefonov, ki bodo lahko statične ali mobilne. Zaznava bo temeljila na dveh kamerah. Prva bo zabeležila registrsko številko avtomobila, druga pa bo posnela dogajanje na voznikovem delovnem mestu. Na osnovi tega posnetka bo samodejni sistem prepoznal sumljivo ravnanje voznika. Posnetke, na katerih ne bo zaznal ničesar posebnega, bo samodejno izločil, sumljive posnetke pa bodo pred pošiljanjem morebitne kazni voznikom s fizičnim pregledom potrdili še uslužbenci policije.

Po navedbah policijskih uradnikov so kamere med poskusnim delovanjem v zadnjih šestih mesecih preverile 8,5 milijona voznikov in med njimi odkrile okrog 100 tisoč takšnih, ki so med vožnjo uporabljali mobilni telefon. V istem času so policisti med rutinskim delom odkrili le 16.500 kršilcev, kar kaže na to, kako velika je težava in kako malo obravnave je deležna.