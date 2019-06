Foto: MMC RTV SLO/Ekipa Avtomobilnosti

Bi prenovljenega mondea kupili v bencinski, dizelski ali hibridni različici? Primerjali smo stroške vseh treh različic in prišli do zanimivih rezultatov. Testirali smo mazdo 3 nove generacije, ki s športno naravo kaže aktualne trende v avtomobilizmu, preskusili pa smo tudi jeep renegade in se popeljali z jeepi, ki nosijo oznako trail hawk.

Poročamo o festivalu avtomobilske elegance, ki je spet potekal v Villi d'Este ob Comskem jezeru, prav tako pa tudi s srečanja ljubiteljev volkswagnov GTI ob Vrbskem jezeru. Poglejte, kaj so izdelali dijaki Volkswagnovih in Škodinih strokovnih šol.

Foto: MMC RTV SLO/Ekipa Avtomobilnosti

Vprašujemo vas, kako dober voznik je vaš partner ali partnerka. Obiščite tudi simulator Zavarovalnice Triglav, kjer lahko preskusite svoje vozniško znanje.

Vozili smo porsche speedster, s katerim stuttgartska znamka obuja legendo iz petdesetih let in bo gotovo postal priljubljen avtomobil avtomobilskih zbiralcev, in se ozrli v začetke znamke Porsche.