Amédé Gordini ob svojem najbolj slovitem izdelku. Foto: MMC RTV SLO/Renault

Amédé Gordini, ki je bil več generacij skorajda sinonim francoskih uspehov v avtomobilskem športu, v katerem so izstopale so predvsem njegove različice renaulta 8 v značilni modri barvi z belimi črtami ter štirimi žarometi, je bil italijanskega rodu. 23. junija 1899 se je namreč rodil v mestecu Bazzano pri Bologni.

Za avtomobile in avtomobilski šport se je navdušil že pri osmih letih, ko si je ogledal neko dirko, pri enajstih letih pa je začel delati v lokalni servisni delavnici. Pozneje se je zaposlil v Fiatovem zastopstvu v Bologni, kjer je pod vodstvom mojstra za uplinjače Eduarda Webra spoznaval osnove mehanike. Pri štirinajstih letih se je zaposlil pri Alfieriju Maseratiju v avtomobilski tovarni Isotta-Fraschini in se vanjo vrnil tudi po vojaškem udejstvovanju v prvi svetovni vojni. Pri Isotti-Fraschini je izdelal tudi svoj prvi avtomobil. Potem je odšel "frizirat" motorje za Hispano-Suiza in se v zgodnjih dvajsetih letih preselil v Pariz.

Sodelovanje med renaultom in gordinijem se je začelo s športno različico renaulta dauphine. Foto: MMC RTV SLO/Renault

Samostojna dejavnost

Leta 1925 je v zahodnem pariškem predmestju Suresnes odprl lastno delavnico, kjer je izpopolnjeval fiate, ko pa je začel lastnik Fiatove pariške delavnice Henri-Theodore Pigozzi leta 1934 kopije fiatov izdelovati pod imenom simca, je "navijal" Simcine motorje. Še istega leta je avtomobil z njegovim motorjem zmagal na prvi avtomobilski dirki, potem pa je sledila vrsta športnih uspehov, med drugim tudi zmagi v Le Mansu 1938 in 1939.

Po vojni se ni več omejeval le na motorje. Septembra 1945 je avtomobil z njegovim motorjem zmagal na prvi povojni avtomobilski dirki, potem pa se je preselil v novo delavnico na Boulevard Victor v Parizu, kjer je začel izdelovati tudi lastne dirkalnike. Moštvo Simca-Gordini je postalo resen tekmec na avtomobilskih dirkah in v letih 1952-56 sodelovalo celo v formuli 1 in na dirki v Reimsu 1952 je voznik Jean Behra osvojil eno najbolj znamenitih zmag. Tedaj pa so se nad Čarovnikovo dejavnost začeli zgrinjati oblaki. Simca je vse več sredstev potrebovala za program majhnih avtomobilov, zato mu je leta 1956 popolnoma odtegnila podporo.

Renault 8 gordini je bil imeniten avtomobil za rally. Foto: MMC RTV SLO/Renault

Sodelovanje z Renaultom

Rešitev mu je ponudil Renault, oziroma njegov tedanji direktor Pierre Dreyfuss, ki mu je naročil, naj limuzino renault dauphine spremeni v spodoben avtomobil za rally. Po nekaj letih sodelovanja je konec leta 1968 Gordini zaprl delavnico na Boulevard Victor ter se preselil k Renaultu, ki je zanj v južnem pariškem predmestju Viry-Chatillon odprl športni oddelek Usine Amédé Gordini, iz katerega je leta 1975, skupaj z znamko Alpine, nastal Renault Sport.

Iz sodelovanja med Gordinijem in Renaultom so prišli mnogi znameniti športni in dirkalni avtomobili. Gordini je leta 1964 razvil legendarni renault 8 gordini, ki je že prvo leto osvojili prvo, tretje, četrto in peto mesto na rallyju Korzika, leta 1966 botroval nastanku priljubljenega pokala Gordini ter kar celo desetletje navduševal tudi zasebne ljubitelje športne vožnje. Pojavil se je celo v vrsti francoskih filmov, kjer so mu družbo delale znamenite filmske zvezde Romy Schneider, Alain Delon in Lino Ventura ter športnosti s tem dodal tudi kanček imenitnosti.

Uspešen je bil tudi renault 12 gordini. Foto: MMC RTV SLO/Renault

Renaultu 8 gordini je leta 1970 sledil športno prav tako uspešni renault 12 gordini, med drugimi bolj vidnimi modeli, ki so prišli iz njegove delavnice, je bil še renault 17 gordini, ki se je kot zmogljivi športni kupe uveljavil predvsem v ZDA, njegovo ime pa je v Veliki Britaniji nosil tudi renault 5 alpine.

Nekaj tednov pred osemdesetim rojstnim dnem, 25. maja 1979, je Amédé Gordini umrl, vendar njegovo ime nikoli ni odšlo v pozabo in pri ljubiteljih športnih avtomobilov še vedno obuja lepe spomine, s posebno serijo svojih modelov pa se ga je pred leti spomnil tudi Renault.