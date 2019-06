Foto: MMC RTV SLO/Citroën

Citroën 2CV, ki smo ga pri nas bolje poznali kot spačka, se je v svojem življenju pojavil v najrazličnejših oblikah, tudi s pogonom na vsa štiri kolesa. Ena takšnih je bila leta 1958 izdelana različica 2CV sahara, ki je bila tudi med avtomobili s pogonom na vsa štiri kolesa nekaj posebnega, saj je imela kar dva motorja.

Prednji je gnal prednji kolesi, zadaj pa je bil še eden, ki je gnal zadnji kolesi. Vsak motor je imel tudi lastno posodo za gorivo in menjalnik, zato pa so bili ročica menjalnika ter pedala sklopke in plina skupni za oba motorja. Voznikov delovni prostor se je od tistega v običajnem spačku razlikoval predvsem po dveh ključavnicah za zagon motorjev.

Foto: MMC RTV SLO/Citroën

Avtomobil za kolonije

Ime sahara je izhajalo iz prvotne namere, po kateri naj bi avtomobil uporabljali predvsem v puščavskih predelih francoskih kolonij v severni Afriki. Štirikolesni pogon je namreč zmanjšal možnosti, da bi avtomobil nasedel na pesku, poleg tega pa so lahko prednja kolesa spodrsavala, zadnja pa so imela dober oprijem ali obratno, saj menjalnika nista bila sinhronizirana, zato je lahko uspešno premagoval tudi blatne in peščene klance.

2CV sahara nazadnje ni služil prvotnemu namenu, zato pa so je bil všeč navdušencem za terensko vožnjo, ki so pokupili večino od 694 med letoma 1958 in 1973 izdelanih primerkov. Torej je bil nekakšen zgodnji športni terenec za civilno rabo.