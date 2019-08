Izpušni sistem Foto: Volkswagen

V Berlinu so namreč pred časom na odsekih cest z veliko obremenitvijo z dušikovimi oksidi uvedli testne cone z omejitvijo hitrosti na 30 kilometrov na uro, ki so, kot je za časopis Berliner Morgenpost ugotavljala Güntherjeva, sicer članica stranke zelenih, pokazale prve pozitivne rezultate. Vendar pa so to le provizorični rezultati, ki kažejo manjše izboljšanje stanja, dejansko stanje pa bodo ugotovili po bolj podrobni analizi, poroča nemški portal Automobilwoche.

V nemški prestolnici so se sicer za uvedbo testnih con z omejitvijo hitrosti na 30 kilometrov na uro, s katero bi radi dosegli manjše onesnaženje ozračja, odločili lani, ko so ugotavljali, da so določeni mestni predeli premočno obremenjeni z izpusti motorjev na notranje izgorevanje.

Berlinski senat se je tako odločil, da bodo omejitev hitrosti uvedli na 33 berlinskih ulicah, na katerih je 59 posebej obremenjenih odsekov. Po drugi strani so precej povečali tudi območja prepovedi vožnje za dizelska vozila, ki ne ustrezajo okoljskim merilom euro 6, tudi tu pa je sporna predvsem prevelika tvorba dušikovih oksidov.