Kot kažejo fotografije, vsekakor ne gre za preimenovano in okrepljeno arono, kot bi mogoče lahko pričakovali, ampak je formentor sicer očitno križanec, a razpolaga tudi z razmeroma nizko karoserijo s streho, ki se kupejevsko spušča proti zadku, izstopajo pa tudi elementi, s katerimi je blizu tudi petvratni kombilimuzini. Razmeroma majhna je tudi oddaljenost dna od tal.

Foto: MMC RTV SLO/Cupra

Notranjost je urejena na precej visoki ravni, kot pravijo pri Cupri, pa odraža občutke sodobnosti in športnosti ter nezmotljive pripadnosti znamki. Voznik in potniki sedita v usnjenih lupinastih sedežih, armaturna plošča vzbuja občutek lebdenja, merilniki so digitalni, iz armaturne plošče pa izstopa velik 10-palčni zaslon infozabavnega sistema. Za dober videz poskrbijo tudi dodatki v potemnjenem kromu in bleščeči črnini.

Foto: MMC RTV SLO/Cupra

Kot smo omenili že v uvodu, je pomemben tudi pogonski sklop, ki napoveduje Cuprin in Seatov premik v smeri elektrifikacije. Priključno-hibridni pogonski sklop sestavljata turbobencinski motor in elektromotor s sistemsko močjo 180 kilovatov, ki se na kolesa prenaša preko menjalnika DSG, k dobrim voznim lastnostim pa pripomorejo tudi inteligentno nastavljivo podvozje, progresivni volan in zapora diferenciala. Baterijski sklop sicer omogoča tudi popolnoma električno vožnjo do razdalje 50 kilometrov v skladu s ciklusom WLTP.