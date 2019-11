Foto: MMC RTV SLO/Aston Martin

Obsežni razvojni projekt za DBX se je začel že leta 2015, na cestah pa so ga začeli v Walesu preskušati pred dobrim letom. V Walesu ga niso preskušali po naključju, saj je v valižanskem mestu St Athan hkrati s športnim terencem zrasla tudi tovarna, v kateri ga bodo izdelovali.

Aston Martin je DBX namenil posebno platformo, ki je projektantom omogočila precej ustvarjalne svobode. S pomočjo premišljenih povezav med aluminijastimi komponentami je struktura avtomobila hkrati lahka in zelo trdna, pripomogla pa je tudi k temu, da precej velik avtomobil prazen tehta "le" 2.245 kilogramov. Oblikovalci so se potrudili tudi za veliko prostora v kabini, v kateri bodo potniki spredaj in zadaj uživali v udobju in pridobitvah sodobne infozabavne tehnike.

Foto: MMC RTV SLO/Aston Martin

Karoserija s trdnostjo zagotavlja tudi za znamko značilno dinamiko v vožnji, ki jo podpira prilagodljivo zračno vzmetenje s tremi komorami in 48-voltnim sistemom za preprečevanje prevelikega nagibanja. Podvozje se lahko tudi spusti za 50 milimetrov in dvigne za 45 milimetrov od nevtralne točke, zato se lahko voznik spopade z zelo različnimi podlagami. Podvozje je mogoče prilagoditi tudi različnim trenutnim zahtevam, kakršna je denimo povečana obtežitev avtomobila.

Za pogon skrbi nova različica štirilitrskega biturbo motorja V8, ki ga poznamo že iz aston martinov DB11 in vantage, v DBX pa razvija moč 550 'konjev' in navor 700 njutonmetrov. Uglašeni izpušni sistem omogoča tudi tvorbo za to športno znamko značilnega hrumenja motorja, dezaktivacija polovice motornih valjev ob manjših obremenitvah pa pripomore k ugodnejši porabi goriva.

Foto: MMC RTV SLO/Aston Martin

A ko motor deluje s polno paro, lahko športnega terenca s pomočjo devetstopenjskega samodejnega menjalnika in štirikolesnega pogona v 4,5 sekunde izstreli do 100 kilometrov na uro.

Aston martin DBX, ki bo k prvim kupcem pripeljal v drugi četrtini 2020, ne bo poceni, saj bo v Nemčiji treba zanj odšteti najmanj 193.500 evrov. Prvih 500 kupcev bo poleg njega dobilo še paket '1913' s posebnimi oznakami na avtomobilu in drugimi dodatki, vsakega od prvih 500 primerkov pa bo tudi osebno pregledal in odobril vodja Aston Martina Andy Palmer.

Foto: MMC RTV SLO/Aston Martin,