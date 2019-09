Pri Cupri v povezavi z e-racerjem zagotavljajo: 500 kilovatov moči je vznemirljivih, tako kot tudi veliko navora. Avto je presneto hiter. Foto: Cupra

Kako drugačno je dirkanje z električnimi dirkalniki, nas je zanimalo.

"Večina mojih vrstnikov se je navduševala nad cestnimi dirkami in reliji. Ampak zagotovo gre pri električnem pogonu za drugačno izkušnjo. Zvok je drugačen, dirkalniki so res veliko manj glasni, ampak težko rečem, da je dirkanje manj atraktivno. Razvoj gre naprej, tako tudi dirkaški šport," je za Avtomobilnost povedal 40-letni Mattias Ekström, ki velja za enega najbolj vsestranskih dirkačev. Je svetovni prvak v relikrosu (FIA), dvakratni prvak DTM-ja in trikratni zmagovalec dirke prvakov. Že več kot 25 let dirka na različnih turnejah, relijih in tekmovanjih v kartingu, pri čemer velja, da je eden najbolj vsestranskih voznikov na svetu.

Dirkanje z vozili na alterntivne pogone

Pri športni podznamki Seata Cupri se zavedajo, da bo prihodnost dirkanja vključevala uporabo alternativnega pogona, zato bodo inženirji znamke skupaj z Ekströmom sodelovali pri testiranju dirkalnika e-racer in razvoju prihodnjih električnih dirkalnih vozil: »Pridružitev Cupri je zame nekaj naravnega. V svoji dirkaški karieri sem raziskal vse formate motorjev z notranjim zgorevanjem. Moja želja se je bila preizkusiti tudi na dirkah z električnimi dirkalniki. Cupra je vodilna v tem segmentu," je ob omembi sodelovanja s Cupro povedal Šved.

Cupra je velika priložnost za Seat, tako za kupce kot za posel, so prepričani Španci. Foto: MMC RTV SLO

Občutki za volanom električnega dirkalnika so drugačni

In kakšne so razlike v primerjavi z dirkalniki z motorji na notranje zgorevanje? "Zvok in občutek za volanom je drugačen, še posebejEpri pospeševanju in zaviranju. Tu moraš še posebej dobro začutiti vozilo. Če stopalko za plin pritisneš premočno, se motor odzove tako hipno, da te lahko spravi v težave," pravi Ekström, ki nam je užitek za volanom avtomobil opisal tako, da mora biti avtomobil enostaven za uporabo, hiter med ovinki in do potankosti "ubogati" njegove ukaze. "Zaprte ceste imajo svoj šarm, dirkanje po makadamu pa spet svojega," še pravi.

E-racer je zmogljiv dirkalnik

Cupra je lani predstavila prvi 100-odstotni električni dirkalni avtomobil na svetu, e-racer, ki prinaša zadnji pogon, pospešek do 100 km/h v 3,2 sekunde, od 0 do 200 km/h pa v le 8,2 sekunde, hitrost, večjo od 270 km/h. Motor se vrti na več kot 12 tisoč vrtljajev, na svojem vrhuncu pa doseže 500 kilovatov moči. Ima baterijo s 6.072 celicami. Polnjenje baterije traja 40 minut.