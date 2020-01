Foto: MMC RTV SLO/Ford

Poudarjajo, da sta ključna primera uporabe, ki ju bodo raziskali s predserijskima robotoma, logistika v zaprtih prostorih, ki jo imenujejo tudi "logistika prvega kilometra", in dostava na zadnjih petnajstih metrih, torej sama dostava prejemniku pošiljke.

Ključni del preskusa bo tudi komunikacija med Fordovimi gospodarskimi vozili in roboti ter okolico, pri čemer bodo pomembne napredne tehnologije za povezavo med posameznimi členi operacij. Fordovi avtomobili bodo tako lahko na osnovi oblaka na primer neprestano nadgrajevali zemljevide in jih posredovali robotu, ki jih bo uporabil pri hoji do vrat prejemnika.

Foto: MMC RTV SLO/Ford

Komunikacijski kanali naj bi robotu omogočali tudi izvedbo specifičnih operacij glede na želje stranke, ki bi si lahko zaželela, da pred vrati pusti paket ali pa ga dostavi drugam, prav tako pa mu bodo omogočili tudi, da v primeru težav zaprosi za pomoč. Pri hoji mu namreč pomaga videokamera, s katero lahko posname nepričakovano oviro, posnetek pa pošlje v osrednjo krmilno enoto, ki mu pomaga premagati oviro.

Robot digit je od lanske prve predstavitve doživel vrsto nadgradenj, med katerimi izstopajo napredna stopala, ki mu omogočajo izogibanje oviram in celo ohranjanje ravnotežja na eni nogi. Opremljen je tudi s tipali, s katerimi neprestano kartira okolico za nadaljnje delo.

Foto: MMC RTV SLO/Ford

Pri Fordu in Agility Robotics poudarjajo tudi, da je robot zasnovan za pokončno hojo, pri kateri porabi minimalno količino energije, zato lahko brez prevelikih težav dolgo deluje v okoljih, s katerimi se ljudje srečujemo vsak dan.