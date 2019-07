Foto: AP

Vsako novo vozilo mora biti namreč opremljeno s sistemom AVAS (Acoustic Vehicle Alert System), ki mora do hitrosti 20 kilometrov na uro, torej tam, kjer bo najverjetneje nastal neposredni stik med pešci in kolesarji ter avtomobili, oddajati zvočni signal z jakostjo vsaj 56 decibelov.

Nove predpise so sprejeli kot odziv na strah javnosti, da bi se zaradi tihih električnih vozil povečala nevarnost za pešce in kolesarje, ki jih ne bi opazili, od proizvajalcev avtomobilov, ne pa tudi električnih motociklov in drugih dvokolesnikov pa zahteva oddajanje zvoka, ki se mu jakost povečuje oziroma zmanjšuje v odvisnosti od tega, ali se avtomobil približuje ali oddaljuje.

Električni avtomobil. Foto: Evander

Jakost 56 decibelov naj ne bi bila pretirano glasna, saj se, kot pravijo zakonodajalci, giblje nekje v območju glasnosti povprečne klimatske naprave ali električne zobne ščetke. Dizelski tovornjak denimo oddaja zvok z jakostjo 85 decibelov. Predpisana je tudi najvišja jakost zvoka, ki ga lahko oddajajo električni avtomobili. Ta znaša 75 decibelov.

Uredba sicer ne predpisuje, kakšen zvok naj bi oddajali avtomobili. Se nam torej obeta avtomobilska Evrovizija ali kaj podobnega? Morda, saj je ne glede na vrsto zvoka pomembno to, da se povečuje med pospeševanjem in zmanjšuje med upočasnjevanjem ter da opazovalcu daje občutek približevanja ali oddaljevanja avtomobila. Na ta način bo v pomoč predvsem slepim in slabovidnim ljudem, ki se ne morejo zanašati na vid.