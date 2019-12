Foto: MMC RTV SLO/Swindon Powertrain

Razvili so kompaktni električni pogonski sklop z visoko energetsko gostoto, ki bo, kot pravijo, primeren tudi za naknadno vgradnjo v vrsto vozil. Razvija moč 80 kilovatov, namenjen pa je butičnim avtomobilskim proizvajalcem, ki bodo lahko z njim opremili maloserijske avtomobile.

S tem bo prehod na električni pogon olajšan številnim proizvajalcem, ki se trenutno soočajo s pomanjkanjem kompaktnih visokoenergetskih električnih sistemov, ki bi bili na voljo tudi v manjših serijah.

Direktor podjetja Raphael Caille trdi, da bo njihov električni pogonski sklop prehod na električni pogon pospešil prav pri majhnih podjetjih, ki zaradi manjših proizvodnih serij niso zanimiva za velike proizvajalce. Njihov električni pogonski sklop namreč ni le kompakten, ampak razpolaga tudi z najbolj ugodnim razmerjem med volumnom in močjo na trgu.

Lahek in kompakten

Pogonski sklop tehta le 70 kilogramov, širok je 600 milimetrov, dolg 440 milimetrov in visok 280 milimetrov. Kljub temu, da so v njegovem sklopu združeni elektromotor, inverter, enostopenjski menjalnik in hladilni sistem, ga je mogoče vgraditi celo pod motorni pokrov klasičnega minija ali caterhama, prav tako pa lahko z njim motoriziramo tudi štirikolesnik ali majhen dostavnik.

Vgradnjo v različna vozila olajšajo številne potencialne montažne točke in različne kombinacije lokacij komponent sklopa.