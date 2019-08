Foto: Jaguar

Kot navajajo pri zavarovalnici AXA, razlog za to ni v drugačnem odnosu lastnikov takšnih avtomobilov do prometa ali v avtomobilih samih, ampak v naravi delovanja elektromotorjev. Ti namreč razpolagajo s primerljivo visokim navorom, ki je na voljo že od najnižjih vrtljajev, zato električni avtomobili z močnimi motorji silovito pospešujejo že z mesta. To preseneti večino novih voznikov, ki takšnih pospeškov niso vajeni in se na njih pogosto narobe odzovejo.

Raziskava je pokazala, da je morala kar polovica anketiranih voznikov zmogljivih električnih športnih avtomobilov in terencev prilagoditi svoj slog vožnje in se privaditi načinu, na katerega ti avtomobili pospešujejo ali zavirajo. Občutek pospeškov, ki jih zmogljivi električni avtomobili omogočajo, navduši vsakogar, vendar pa vozniki nanje pogosto niso pripravljeni in se morebitni nesreči ne znajo izogniti.

Euro NCAP tesla model S Foto: Euro NCAP

A kot navajajo pri AXA, to velja le za najbolj zmogljive električne avtomobile, saj v splošnem delež prometnih nesreč, v katerih so kot krivci udeleženi vozniki električnih avtomobilov, ne presega tistih, za katere so krivi vozniki avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje, vozniki majhnih in mikro električnih avtomobilov pa prometno nesrečo povzročijo celo redkeje kot vozniki avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje.

Raziskava zavarovalnice AXA je pokazala tudi, da večina udeležencev v prometu še vedno ne ve, kako naj ravna v primeru prometne nesreče, v kateri je udeležen električni avtomobil.