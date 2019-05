Foto: Euro NCAP

Tokrat so se pod drobnogledom neodvisnega združenja znašli audi e-tron, lexus UX, mazda3, renault clio, toyota corolla, toyota RAV4 in volkswagen T-cross. Vsi modeli so dosegli zelo dobre rezultate pri vseh vrstah trkov in si prislužili končnih pet zvezdic.

Audi e-tron je dosegel 91 odstotkov za varnost odraslih potnikov, pohvalnih 85 odstotkov za varnost otrok in zadovoljivih 71 odstotkov za varnost pešcev. Na področju varnostnih in asistenčnih sistemov je dosegel solidnih 76 odstotkov.

Lexus je dosegel odličnih 96 odstotkov za varnost odraslih in 77 odstotkov za varnostne in asistenčne sisteme. Najboljši rezultat na področju varnosti za odrasle potnike je z 98 odstotki dosegla nova mazda3, ki je zabeležila tudi zelo zadovoljivih 87 odstotkov za varnost otrok.

Na preizkusih sta se zelo dobro odrezala tudi toyota corolla in RAV4, ki sta dosegla 95 oziroma 93 odstotkov za varnost odraslih potnikov. Nadpovprečne ocene je dosegel tudi volkswagen T-cross s 97 odstotki za varnost odraslih in kar 80 odstotki na področju varnostnih in asistenčnih sistemov.

Pohvalo si zasluži tudi renault clio, ki je za varnost odraslih dosegel 96 odstotkov vseh točk, z 89 odstotki pokazal, da je najbolj varen na področju zaščite otrok ter zadovoljiv pri varnostnih in asistenčnih sistemih, kjer je dosegel 77 odstotkov vseh točk.