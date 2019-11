Foto: MMC RTV SLO/Ferrari

Novinca so pred dnevi napovedovali kar s fotografijo mize v italijanski kavarni, na kateri so skodelica kapučina , dizajnerska sončna očala in napis La Nuova Dolce Vita, s katerim so namignili na Fellinijev kultni film La Dolce Vita.

Kupe s sedežno razvrstitvijo 2+2 in spredaj vgrajenim motorjem, kot pravijo v Modeni, s harmoničnimi karoserijskimi linijami, brezčasno eleganco in vrhunsko tehnologijo postavlja nove standarde v svoji kategoriji. Dodajajo tudi, da je sodobna reinterpretacija brezskrbnega in veselega življenjskega sloga v Rimu petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja.

Novi ferrari v svoji kategoriji postavlja tudi nova merila zmogljivosti, za kar je zaslužen predvsem turbobencinski motor V8 iz družine motorjev z večkratnim naslovom mednarodnega motorja leta. Pri 7.500 vrtljajih na minuto razvoje moč 620 'konjev', deluje pa v kombinaciji z novim 8-stopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko, ki se je prvi pojavil v ferrariju SF90 stradale, in zagotovi pospeške v 3,4 sekunde do 100 kilometrov na uro.

