Pri Fordu poudarjajo, da puma uvaja novo poglavje v njihovi oblikovalski identiteti s karizmatičnimi oblikami, kjer izstopajo vpadljivi, zelo na blatnike potisnjeni žarometi v obliki "kanuja" in atletske aerodinamične oblike. Foto: MMC RTV SLO/Lovro Megušar

Ford puma je klasičen, majhen športni terenec, se pravi SUV, ki je tudi CUV, ker ima kupejevski zadnji del.

Puma ni nadomestilo za ecosporta. Ecosport bo v ponudbi ostal kot mali terenček. Robustnež. Naloga pume pa je razvajati. S slogom in športnostjo.

Thomas Morel, direktor zunanjega oblikovanja pri Fordu, je za Avtomobilnost o dizajnu pume povedal: »Želeli smo seksi vozilo, ljubezen na prvi pogled. Kot SUV-kupe? Čeprav to ni. Na kupe spominja zaradi širokega zadka. Nekatere iztočnice izražajo možatost.«

Streha se precej kupejevsko poševno spušča proti zadku, ramenska linija je nizka, športni značaj poudarjajo tudi izrazito izstopajoči blatniki, za eleganco pa poskrbi "lebdeči" stebriček A. Foto: MMC RTV SLO/Lovro Megušar

Tri odlike novega modela

Izkoristimo torej glavnega oblikovalca, da nam razkrije tri odlike, s katerimi bo puma osvajala naša čustva. "Žarometi so pokončni, kar je edinstveno. Ima osebnost, videti je odločen, simpatičen, a ne prisrčen. Ima zelo poudarjen, velik lok nad kolesom. Blatnik je močan in trden. Za športnega terenca je pomembno, da ima krepko držo in značaj. Nenavadno je, da se ta linija spušča v nasprotni smeri. Zato zelo ponosno stoji na cesti. Linija se spusti, se odbije na grbi in skoči naprej. Zelo izrazita izboklina je za ta razred nenavadna. Zanjo smo se morali z inženirji zelo potruditi.«

Kot križanec je puma seveda dvignjena nekoliko više od tal, kar se pozna v precej udobnega prostora za potnike v kabini, razredno nadpovprečen pa je tudi prtljažnik, ki ponuja 456 litrov praznine. Foto: MMC RTV SLO/Lovro Megušar

Veliko notranjega prostora

Ford puma je avto velikih presenečenj. Ni samo avto velikih proporcev. Ogromno prostora ponuja avto tudi v svoji notranjosti. Najprej je tu kabina, ki tudi na zadnji klopi zagotavlja udobje odraslima potnikoma. Nato so tu sedeži z zadrgo, ki jih lahko slečemo in očistimo kot pri renault capturju, a največje presenečenje opazimo, ko s ključem v žepu brcnemo pod zadnji odbijač.

Marcus Mackert, vodja razvoja pume, nam je na praktičnih primerih pokazal, kako velik je v resnici prtljažnik: "Morda se zdi majhen, a naj vam pokažem ... Tudi v na videz majhen prtljažni prostor spravimo veliko stvari."

Fordovi inženirji so nato impresionirali z otroškim vozičkom, lončnicami za novi taščin zimski vrt, letalskimi kovčki in seveda s torbami za golf. Da pa so pri razvoju upoštevali tudi manj prijetno rabo avta, dokazuje tudi nekaj centimetrska luknja v dnu prtljažnika.

»Sem noter lahko nalijete vodo. Odvijete čep za izpust, spustite vodo in prostor osušite.«

Puma v svoj razred vnaša tudi nekaj uporabnih novosti, kakršne so odpiranje prtljažnika s kretnjo noge pod zadkom in masažni sedeži, nekaj pa je tudi povsem njej lastnih posebnosti, kakršna je, denimo, zanimiva vdolbina v prtljažniku z odtokom, ki precej olajša čiščenje prtljažnika po prevažanju bolj umazanih predmetov. Foto: MMC RTV SLO/Lovro Megušar

Fotografiranje v profesionalnem studiu

O pumi bomo še govorili, o tehniki, hibridnem pogonu, digitalnih merilnikih, ko bomo vozilo tudi zapeljali.

Pumo smo si premierno pogledali v profesionalnem fotografskem studiu v Nemčiji. Ford puma je bil subjekt našega nagrajenega fotografa Lovra Megušarja, študenta fakultete za fotografijo VIST, ki je zmagala s fotografijo rumenega mustanga na našem natečaju. Njegova naloga je bila narediti čim bolj dinamično fotografijo statično postavljene pume.

Kako mu je uspelo, poglejte v našem videu.