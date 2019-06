Foto: MMC RTV SLO/Lovro Megušar

Pri Fordu poudarjajo, da puma uvaja novo poglavje v njihovi oblikovalski identiteti s karizmatičnimi oblikami, kjer izstopajo vpadljivi zelo na blatnike potisnjeni žarometi v obliki "kanuja" in atletske aerodinamične oblike. Streha se precej kupejevsko poševno spušča proti zadku, ramenska linija je nizka, športni značaj poudarjajo tudi izrazito izstopajoči blatniki, za eleganco pa poskrbi "lebdeči" stebriček A. Tako kot pri drugih Fordovih modelih, bo za zagotavljanje osebnih preferenc lastnikov poskrbljeno z različnimi paketi opreme.

Kot križanec je puma seveda dvignjena nekoliko više od tal, kar se pozna v precej udobnega prostora za potnike v kabini, razredno nadpovprečen pa je tudi prtljažnik, ki ponuja 456 litrov praznine. Puma v svoj razred vnaša tudi nekaj uporabnih novosti, kakršne so odpiranje prtljažnika s kretnjo noge pod zadkom in masažni sedeži, nekaj pa je tudi povsem njej lastnih posebnosti, kakršna je denimo zanimiva vdolbina v prtljažniku z odtokom, ki precej olajša čiščenje prtljažnika po prevažanju bolj umazanih predmetov.

Foto: MMC RTV SLO/Lovro Megušar

Hibridni pogon

Ford je Pumo opremil tudi s sistemom ford co-pilot 360, ki s pomočjo 12 ultrazvočnih tipal, treh radarjev in dveh video kamer vozniku precej olajša njegova vozniška opravila. Izstopata predvsem aktivni tempomat s funkcijo stop&go, prepoznavanjem omejitev hitrosti in ohranjanjem vožnje na sredi voznega pasu, prav tako pa tudi nov sistem za opozarjanje pred lokalnimi nevarnostmi, ki voznika opozori na nevarne situacije pred njim še preden jih dejansko vidi.

Foto: MMC RTV SLO/Lovro Megušar

Med pogonskimi sklopi izstopata dva blaga hibrida, ki sta v skladu s Fordovo obljubo, da bo v svoje modele uvedel elektrifikacijo. Gre namreč za dve različici litrskega turbobencinskega trivaljnika z močmi 125 in 155 'konjev', ki bosta opremljeni z 48-voltnim blago-hibridnim dodatkom v obliki 11,5-kilovatnega integriranega starterja/generatorja, ki bo z motorjem povezan z jermenom. Hibrid bo neprestano nadzoroval delovanje motorja in mu z dodajanjem navora po eni strani pomagal k do devet odstotkov bolj gospodarni vožnji, po drugi strani pa s pomočjo med pospeševanji tudi k bolj dinamični vožnji.

Kupcem pume bodo sicer na voljo tudi kovencionalni turbobencinski in turbodizelski motorji. Pri Fordu obljubljajo tudi, da bo puma zagotavljala dinamično vožnjo, ki bo povsem na ravni fiestine.

Fotografiranje v Düsseldorfu

Pumo smo si ogledali v Düsseldorfu, v fotografskem studiu Cubic Studios, v družbi mladega fotografa, študenta fotografije na visoki šoli Vist Lovra Megušarja. Lovro je lani na fotografskem natečaju najbolje med študenti fotografije poslikal rumenega forda mustanga, zdaj pa je imel podobno nalogo, saj je v statičnem položaju fotografiral ford pumo, ki je polna dinamike. Njegov pogled na pumo lahko vidite na fotografijah.