Sistem s kratico SCC-ML, ki bo svojo pot našel v prihodnja vozila znamke Hyundai in Kia, je nadgradnja sedanjega sistema za pomoč vozniku ADAS in bo močno izboljšal polavtonomne vozne lastnosti avtomobilov, ki bodo z njim dosegli avtonomno vožnjo stopnje 2,5.

Pametni tempomati že zdaj omogočajo vožnjo do hitrosti, ki jo je voznik vnaprej določil, in prilagajanje hitrosti drugim avtomobilom, z dodatkom umetne inteligence pa bodo avtomobili s pomočjo strojnega učenja vozili na podoben način, kot to počne voznik.

Voznik bo vnaprej prilagodil osnovne vzorce, kot so pospeševanje, največja hitrost in oddaljenost od vozila pred njim, sistem SSC-ML pa bo vožnjo samodejno prilagodil voznim vzorcem, ki se jih bo od voznika naučil, ko bo ta aktivno vozil. Upošteval bo tudi vozne razmere in hitrosti ostalih vozil v okolici.

Sistem bo deloval s pomočjo tipal, kakršna sta prednja kamera in radar, ki bodo podatke pošiljala v osrednji računalnik, ta pa bo iz podatkov razbral ustrezne podrobnosti in na njihovi osnovi izdelal vzorec voznikove vožnje. V pomoč mu bo tudi algoritem samoučenja oziroma učenja z beleženjem voznikove vožnje, ki bo deloval s pomočjo umetne inteligence. Vzorec voznikove vožnje se bo sicer redno posodabljal na osnovi podatkov s tipal.