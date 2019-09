Foto: MMC RTV SLO/Hyundai

Pri Hyundaiu poudarjajo, da bodo novi i10, tako kot njegovega predhodnika, za Evropo popolnoma izdelovali v Evropi, kjer so ga tudi oblikovali in razvili. Zunanjost je sicer bolj evolucijski kot revolucijski odstop od predhodnika in se odraža predvsem v bolj športnem oblikovnem navdihu, drugače pa je v notranjosti, s katero se je novi i10 močno oddaljil od predhodnika.

Na armaturni plošči izstopa info-zabavni sistem z velikim zaslonom z diagonalo 8,8 palca, ki zagotavlja tudi povezljivost s prevladujočimi operacijskimi sistemi pametnih telefonov, na voljo je tudi brezžično polnjenje telefona, voznik pa lahko določene funkcije avtomobila upravlja tudi na daljavo prek aplikacije na pametnem telefonu. Izčrpen je tudi nabor pripomočkov za varnost in pomoč vozniku, med katerimi je tudi vzvratna kamera s parkirno pomočjo.

Foto: MMC RTV SLO/Hyundai

V primerjavi s predhodnikom je nekoliko zrasel, predvsem v širino, kjer je dobil 20-milimetrski prirastek. Dno je po drugi strani 20 milimetrov bliže tlom, dolžina in medosna razdalja pa sta ostali bolj ali manj enaki. Boljši razgled omogočajo nižja ramenska linija in stanjšana stebrička C. Hyundai i10 bo na voljo s četvero ali petero sedežev, prtljažnik pa se z 252 osnovnimi litri uvršča v zgornje razredno povprečje.

Foto: MMC RTV SLO/Hyundai

Sprva bosta na voljo dva atmosferska bencinska motorja, litrski trivaljnik z močjo 67 in 1,2-litrski štirivaljnik z močjo 84 'konjev', ki bosta na voljo v kombinaciji s petstopenjskim ročnim ali petstopenjskim robotiziranim menjalnikom.