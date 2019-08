Preizkusili smo turbobencinsko različico, tisti, ki pogrešajo dizla, pa lahko zdaj izberejo bencinski hibrid. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

CR-V je eden prvih SUV-jev, ki smo jih dobili v Evropi, bilo je to sredi devetdesetih let, a tedanji CR-V-ji so bili drugačni.

Recimo, da so bili veliko bolj terenski, pa čeprav je to pravzaprav bistroumni nesmisel, kajti Hondina tedanja noviteta je bil pravzaprav cestni, ne pa terenski značaj. A tako je, današnji terenci, pardon današnji SUV-ji, so praktično povsem cestni avtomobili, pogosto brez štirikolesnega pogona, duh Amerike je namreč povsem osvojil Evropo, ah kaj Evropo, kar cel svet je že ameriško SUV-jevski.

Kot avto iz ameriških reklam

Duh Amerike se kaže v tem, da so SUV-ji pravzaprav novi družinski avtomobii, v stereotipih se v njih po predmestjih vozijo mamice, tipična pot pa je do bližnje telovadnice, kjer njen otrok trenira baseball. No, CR-V je tipičen avto za takšno reklamo, in to svojo vlogo opravlja dobro. Ponuja namreč izredno veliko prostora, spredaj, zadaj in v prtljažniku, navdušila nas je tudi velikost predala v naslonu za roko.

Toda navdušenje kljub vsemu ni brez zadržkov, ki jih velika večina ne bo nikoli zaznala, a vseeno ne prezrimo, da trije potniki zadaj ne bodo srečni, klop je namreč oblikovana taka, da sredinskega potnika pas reže v vrata in otroškega sedeža tja ne boste mogli pripeti. In če se pogosto menjata voznika, priporočamo da dokupite električno nastavljanje sedeža, vzvod za naslonjalo je nenatančnen.

Udoben na vseh podlagah

Toda potem je na vrsti vožnja. In ta je nadvse udobna, avto luknje požira vrhunsko, ampak res vrhunsko, kar se še posebej izkaže na makadamih, ki so očitno za CR-V-ja ostali naravni habitat kljub današnji povsem asfaltni namembnosti. In požiranje cestnih napak se izkaže tudi med dinamično vožnjo, kjer je avto mehek, a vseeno nadpovprečno miren in stabilen. Kljub temu CR-V-ja dinamičnim voznikom ne priporočamo, kajti volanski obroč je treba veliko bolj zavrteti kot smo danes navajeni.

Za križarjenje po predmestju

A potem je tukaj motor, to je področje, ki ga Honda popolnoma obvlada - in čeprav se je izkazala tudi z dizli, so bencinski motorji vendarli tisti, po katerih je ta znamka znana. Tokrat so v CR-V-ja vgradili razmeroma majhen motor, 1,5-litrski bencinski turbo štirvaljnik, vsekakor manjši motor, kot bi pričakovali glede na izkušnje … doslej smo namreč v takšnih SUV-jih vozili kvečjemu dvolitrske dizle. No, mali bencinski motor je prijazna, lakotna izbira, sploh v kombinaciji s CVT neskončnostopenjskim samodejnim menjalnikom, s katerim ta honda spet malce zadiši po neki drugi celini.

Toda poraba bo jasno povedala, da temu avtu najbolj ustreza lahkotno križarjenje po predmesetjih … Če je precej dobrih osem litrov bencina za sto kilometrov umirjene vožnje nekako še sprejemljivih, pa vsakršna dinamika denarnico prazni z mnogo hitrejšim, se pravi dvoštevilčnim tempom. Stereotipi torej držijo - CR-V-je avto z jasno določeno ciljno skupino kupcev.

