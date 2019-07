Foto: MMC RTV SLO/Protean Electric

Modul protean 360+, ki lahko kolesa suka v kotu več kot 360 stopinj, torej povsem naokoli, poleg tega pa je opremljen tudi z zračnimi vzmetmi, ki mu omogočajo spreminjanje višine, in pogonskimi elektromotorji v pestih koles, velja za prvi komercialno uporaben sklop te vrste. Ker je razmeroma kompaktnih dimenzij, bo v avtomobilih zavzel malo prostora, zato ga bo več ostalo za potnike v avtonomnih minibusih z velikimi vstopnimi odprtinami, ki bodo vstop olajšale tudi invalidom na vozičkih in drugim gibalno omejenim ljudem.

Modul bo s popolnim sukanjem koles vozilom v mestnem okolju z gostim prometom omogočal veliko okretnost, olajšal bo parkiranjem v najbolj tesne parkirne prostore, ko bo vozilo stalo, pa bo s pomočjo zračnega sistema uravnavanja lahko spodnji rob potniškega prostora spustil povsem do tal in tako potnikom povsem olajšal vstop in izstop.

Foto: MMC RTV SLO/Protean Electric

Kot pravi direktor Protean Electric KY Chan, bo prevozniška storitvena dejavnost, ki trenutno pridobiva pomen, potrebovala nov tip vozil za mestne prevoze, pa naj bo šlo za osebne ali skupne prevoze ali prevoze tovora. Nova vozila bodo za učinkovito delovanje potrebovala nove tehnologije, s katerimi se bodo laže prilagodile mobilnim pričakovanjem prihodnosti.

Modul protean 360+ sicer na nov način izkorišča že znane tehnologije, zato njegova proizvodnja ni vprašljiva, zanj pa se že zanimajo tudi potencialni kupci med proizvajalci prihodnjih vozil.