Foto: MMC RTV SLO/Anže Petkovšek

Na drugo mesto se je uvrstil zmagovalec lanskega tekmovanja Anže Soklič iz Šmartnega pri Litiji, tretje mesto pa je pripadlo Boštjanu Pestotniku iz Kostanja v Tuhinjski dolini.

Žan Umek, ki je poleg drugih nagrad iz rok lanskega zmagovalca tekmovanja Mehanik leta prejel prenosni pokal, ki ga je izdelal trikratni mehanik leta Primož Rožnik, je po tekmovanju povedal: "Ko sem se prijavil, sem si rekel, da grem letos više, in uspelo mi je. Po lanskem tretjem mestu sem opazil, da ljudi zanima moje delo, in pričakujem, da bo po letošnji zmagi zanimanja še več. Udeležba je dobro vplivala tudi na posel. Mislim, da bi se moralo na tekmovanje prijaviti še več mehanikov, saj je izkušnja, ki je ne pozabiš."

Foto: MMC RTV SLO/Anže Petkovšek

Tekmovanje sicer podpira tudi sekcija avtoserviserjev pri Obrtni zbornici Slovenije, ki jo je zastopal član upravnega odbora Peter Caserman. Ta je povedal: "Vsako leto ugotovimo kaj novega, kar nam manjka na področju izobraževanja mehanikov. Lani smo ugotavljali, da so pomanjkljivosti na področju razumevanja električnih shem, ki se niso izboljšale, letos pa smo zaznali pomanjkljivosti pri branju tehnične dokumentacije, ki je pogosto napisana v angleščini. Tekmovalci so vsako leto mlajši, zato bi pričakovali, da jim bo lažje brati tudi tehnično dokumentacijo v angleškem jeziku, ki je postal skoraj pogovorni, vendar ni tako. Sicer takšna tekmovanja podpiramo, saj so nekakšen kazalnik, kje v naši panogi smo."

Foto: MMC RTV SLO/Anže Petkovšek

Širjenje glasu o dobrih mehanikih

Glavni namen tekmovanja za Mehanika leta, ki sta ga že šestič organizirali revija Mehanik in Voznik in spletni portal Žurnal24, sta širjenje glasu o dobrih mehanikih in posredovanje znanj o dobro vzdrževanih avtomobilih, ki so zato tudi varnejši. Tekmovalci so se pomerili tako v obvladanju teorije svojega poklica, avtodiagnostiki, ki je od njih zahtevala odkrivanje in popravljanje napake na hibridnem avtomobilu, prepoznavanju sestavnih delov avtomobila, kot tudi pri poznavanju osnov avtoelektrike, ki je prišla do izraza pri vezavi avtomobilskih utripalk, in spretnosti, ki so jo pokazali pri menjavanju avtomobilske gume. Tekmovanje so končali na nekoliko zabavnejši način, saj je zadnji preizkus od njih zahteval sestavljanje porscheja iz legokock.

Foto: MMC RTV SLO/Anže Petkovšek

Podravnatelj Strokovno izobraževalnega centra v Ljubljani, kjer je tekmovanje potekalo, je povedal: "Naša želja je, da vedno ponudimo nekaj novega v tekmovanju. Panoga se ves čas razvija in tudi mi moramo skrbeti, da dijakom predajamo najbolj aktualna znanja. To se potem kaže tudi v uspešnosti šol. Tako je bilo naravnano tudi tekmovanje. Smo pa veseli, da serviserji, ki že opravljajo svoj poklic, imajo interes in se preizkusijo, kam na lestvico se uvrščajo glede znanja in sposobnosti. Letošnji tekmovalec je za mene pravzaprav presenečenje, ampak sem vesel, da tako mladi mehaniki tako resno vzamejo takšen izziv in da se v konkurenci bolj izkušenih od sebe lahko povzpnejo na vrh. To je zelo spodbudno tudi za druge mlade mehanike, saj jih mora to delo veseliti, če želijo biti uspešni. Če te ne veseli, tudi uspeha ne more biti."