Foto: MMC RTV SLO/Daimler

Ta označuje kombinacijo 1,33-litrskega turbobencinskega štirivaljnika z močjo 118 kilovatov in sinhronega elektromotorja z močjo 75 kilovatov, ki skupaj tvorita sistemsko moč 160 kilovatov in navor 450 njutonmetrov. Tako motorizirani petvratni kombilimuzinski mercedes-benz A 250 e do 100 kilometrov na uro pospešuje 6,6 sekunde, limuzina razreda A potrebuje desetinko sekunde več, mercedes-benz B 250 e pa do 100 kilometrov na uro pospeši v 6,8 sekunde.

Elektromotor je vgrajen v ohišje 7-stopenjskega menjalnika z dvojno sklopko in poskrbi tudi za zagon bencinskega motorja, napaja pa se iz litij-ionske baterije s kapaciteto 15,6 kilovatne ure, ki zadostuje za sedemdeset do osemdeset kilometrov električne vožnje. Polnjenje na 7,4-kilovatnem izmeničnem polnilniku traja dobro uro in 45 minut, s hitrim polnilnikom na enosmerni tok pa jo je mogoče napolniti v 25 minutah.

Foto: MMC RTV SLO/Daimler

Pri Daimlerju omenjajo še ureditev izpušnega sistema, ki se ne razteza do zadka, ampak se konča s sredinsko nameščeno izstopno odprtino pod dnom avtomobila, posoda za bencin pa je vgrajena v območje zadnje preme, da je pod zadnjo klopjo ostal prostor za baterijo. Uporabniški vmesnik je prevzet od večjih hibridnih modelov, uporabnikom pa je na voljo tudi klimatska naprava, ki kabino prijetno ohladi ali segreje, še preden potniki vstopijo vanjo.