Foto: MMC RTV SLO/Daimler

Začetki znamenite zvezde menda segajo že v sedemdeseta leta devetnajstega stoletja, ko je Gottlieb Daimler delal za Nikolausa Otta v tovarni plinskih motorjev Deutz v Kölnu. Svoji ženi Emmi Kunz je menda tedaj poslal razglednico, na kateri je svoje bivališče označil s trikratko zvezdo ter zapisal: »Nekega dne bo zvezda svetila nad najino zmagovito tovarno.«

Zemlja, voda in zrak

Zvezda je med njunim delom vodila tudi Daimlerja in njegovega sodelavca Wilhelma Maybacha, saj naj bi njeni kraki predstavljali tri smernice - zemljo, vodo in zrak - pri razvoju lahkega bencinskega motorja, ki sta ga od samega začetka nameravala uporabiti za pogon kopenskih, vodnih in zračnih vozil.

Foto: MMC RTV SLO/Daimler

Znak uvedeta sinova

Ko je Gottlieb Daimler marca 1900 umrl, njegova tovarna, ki je takrat za svoje avtomobile že prevzela ime mercedes, še vedno ni imela značilnega znaka. Šele njegova sinova Paul in Adolf sta se dobro desetletje pozneje spomnila trikrake zvezde, ki jo je imel v mislih njun oče, in jo patentirala kot uradni znak podjetja. Registrirala sta tudi štirikrako zvezdo, ki pa je tovarna ni nikoli zares uporabila.

Geneza znaka

Trikraka zvezda se je na avtomobilih sicer prvič pojavila leta 1910. Leta 1916 so ji dodali obroč s še štirimi majhnimi zvezdami in napisom »mercedes«. Po združitvi z Benzom so v obroč vključili lovorov venec iz Benzovega znaka in napis »mercedes benz«, leta 1937 pa so registrirali stilizirano tridimenzionalno trikrako zvezdo v obroču.