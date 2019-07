Foto: MMC RTV SLO/Mini

Pri Miniju pravijo, da je, tako kot originalni mini, ki ga je sir Alec Issigonis leta 1959 zasnoval v razmerah sueške krize in prve naftne krize, ko so ljudje pričakovali gospodarne avtomobile in je hitro postal svetovna uspešnica, tudi novi mini electric otrok kriznega obdobja, v katerem se svet sooča z okoljskimi, socialnimi in gospodarskimi izzivi.

A vsekakor gre za drugačne vrste avtomobil od originalnega minija, saj je mini electric po zmogljivostih zelo blizu miniju cooperju S. Njegov baterijski sklop v obliki črke T sestavlja dvanajst litij-ionskih celic, ki imajo kapaciteto 32,6 kilovatne ure. Poganja ga BMW-jev sinhroni elektromotor z močjo 135 kilovatov in navorom 270 njutonmetrov, s katerim v 7,3 sekunde doseže 100 kilometrov na uro in pospešuje do elektronsko omejenih 150 kilometrov na uro, doseg pa znaša med 200 in 230 kilometri v skladu s ciklusom WLTP. Poleg 11-kilovatnega počasnega polnjenja baterij je na voljo tudi možnost hitrega polnjenja z močjo 50 kilovatov.

Foto: MMC RTV SLO/Mini

Mini electric lahko deluje v štirih standardnih načinih, ki jih najdemo tudi v drugih minijih, k dobrim voznim lastnostim pa pripomorejo tudi težišče, ki je zaradi nizko vgrajenih baterij 30 milimetrov nižje kot pri miniju cooper S, zelo enakomerna razporeditev mase ter prilagojeni sistem za zagotavljanje stabilnosti.

Foto: MMC RTV SLO/Mini

Mini electric je sicer zasnovan na trivratni kombilimuzini, a s številnimi specifičnimi razlikami, na katere opozarja tudi vrsta logov "MINI Electric". Spredaj izstopa zaprta šesterokotna maska, ki pripomore k boljši aerodinamiki, prav tako kot tudi ravno dno. Mini electric je tudi prvi mini z digitalnimi merilniki, ki se prikazujejo na 5,5-palčnem zaslonu za volanskim obročem.