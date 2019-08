Peugeot je prvi dizelski motor serijsko vgradil v limuzino peugeot 403 diesel. Foto: MMC RTV SLO/Peugeot

Med njimi je bil tudi francoski Peugeot, ki je leta 1959, torej natanko pred šestimi desetletji, predstavil svoj prvi serijski model z dizelskim motorjem, peugeot 403 diesel. Dizelski motor so najprej vgradili v limuzino peugeot 403, ki jo je 1,8-litrski atmosferski dizelski štirivaljni motor z aluminijasto motorno glavo in največjo močjo 35 kilovatov (48 'konjev') pognal do hitrosti 120 km/h.

Peugeot je sicer že v tridesetih letih preteklega stoletja razvijal majhen dizelski motor, ki so ga v letih 1936 do 1938 preizkusili v dostavnem avtomobilu HL 50. Leta 1938 so izdelali tudi prototipni peugeot 402 z 2,3-litrskim dizelskim motorjem, ki je imel moč 40 kilovatov (55 'konjev'). A ker je izbruhnila druga svetovna vojna, se je razvoj serijskega avtomobila z dizelskim motorjem prekinil in obstal za dve desetletji, dokler z njim končno niso opremili peugeota 403.

Peugeot je dizelski motor prototipno vgradil že v peugeot 402. Foto: MMC RTV SLO/Peugeot

Peugeot 403, ki so ga predstavili že leta 1955, je sicer pomenil začetek plodnega sodelovanja med Peugeotom in italijanskim oblikovalcem Pininfarino, do konca proizvodnje leta 1966 pa so ga izdelali v 1,2 milijona primerkih ter ga prvikrat prodajali na vseh petih celinah sveta. S peugeotom 403 cabrio se je med drugimi vozil tudi Peter Falk v znameniti televizijski nanizanki Columbo. Kupci so lahko konec petdesetih let izbirali kar med 51 različicami tega avtomobila, med katerimi je bil tudi praktičen kombi.