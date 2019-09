Foto: MMC RTV SLO/Nissan

Ko so leta 2010 predstavili prvo generacijo, je bil nissan juke eden prvih predstavnikov križancev segmenta B, ki so se do danes že popolnoma uveljavili. To tudi pomeni, da se je nissan juke v devetih letih iz avtomobila, ki je izstopal z živahnimi oblikami in zasnovo, spremenil v le enega od majhnih križancev, ki je v nasprotju s trenutnimi navadami avtomobilskih znamk zelo dolgo časa čakal na naslednika.

Pri Nissanu zato poudarjajo, da bo juke v drugi generaciji nastopal z edinstveno identiteto, še bolj poudarjenim značajem, solidnimi zmogljivostmi in naprednimi tehnologijami. Med njimi izstopa predvsem Nissanov sistem propilot, ki je v precejšnjo pomoč vozniku, vmesnik NissanConnect bo omogočil zrcaljenje pametnih telefonov itd.

Foto: MMC RTV SLO/Nissan

Juke je samoumevno nekoliko zrasel in je zdaj dolg 4.210, širok 1.800, visok pa 1.595 milimetrov, kar se bo odrazilo predvsem v 5,5-centimetrskem prirastku za noge in 1,1-centimetrskem prirastku za glave potnikov na zadnji klopi ter prtljažniku, v katerega gre najmanj 422 litrov prtljage. Okrogli žarometi spredaj so ostali in lahko svetijo tudi v LED-tehnologiji, novi znak v obliki črke Y zaokrožuje masko v slogu V-motion, barv karoserije pa je enajst, ki so na voljo v različnih kombinacijah.

Foto: MMC RTV SLO/Nissan

Juke, ki je po zaslugi trdnih jekel 23 kilogramov lažji od predhodnika, hkrati pa tudi trdnejši, bo poganjal 1,0-litrski turbobencinski trivaljnik z močjo 117 'konjev'. Na voljo bo v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim ali 7-stopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko.

Nissan bo juke še naprej izdeloval v angleškem Sunderlandu, k prvim kupcem pa bo pripeljal konec novembra.